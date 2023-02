Leandro Paredes habló sobre su posible regreso a Boca Juniors en los próximos meses

Hace algunos días, en las redes sociales se hizo viral un hashtag que generó la expectativa de todos los hinchas de Boca Juniors. #ParedesABoca era la frase que ilusionó al Xeneize sobre el posible retorno del campeón del mundo Leandro Paredes al club donde se formó de cara a mitad de este año.

El volante, que hoy milita en la Juventus, se hizo eco de los rumores y confirmó que no tiene planeado regresar, por ahora, para vestirse de azul y oro. “No, no todavía”, fue la respuesta que le dio el futbolista de 28 años al periodista Tato Aguilera, de TyC Sports.

¿Por qué se generó la chance de un posible regreso de Paredes a Boca? Hay que recordar que el club italiano donde juega el mediocampista tendría decidido que no hará uso de la opción de compra de 25 millones de euros que estableció el PSG cuando lo dio a préstamos a la Vecchia Signora a mediados de 2022.

La razón es la crisis que atraviesa Juventus por una causa de fraude financiero que ya produjo la quita de 15 puntos y otras sanciones por parte de la Federación Italiana de Fútbol, como la salida de Andrea Agnelli y Mattia Binotto como principales mandatarios.

El mediocampista que se consagró con la selección argentina en el último Mundial de Qatar no quedará libre, o sea con el pase en su poder, si el equipo italiano no extiende su vínculo. El Paris Saint Germain sigue siendo el dueño de los derechos federativos de Paredes hasta junio de 2024, por eso, de no continuar, lo primero que hará el ex Boca será regresar a la capital de Francia.