Leonardo Ponzio presentó su partido despedida: la importancia de Gallardo y su reflexión sobre Cirigliano

Aunque se despidió en diciembre del año pasado, lleno de gloria al levantar el Trofeo de Campeones en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a Leonardo Ponzio aún le queda una página por escribir: su partido homenaje.

En un evento denominado Capitán Eterno, el surgido de la cantera de Newell’s tendrá la oportunidad de decir adiós de manera definitiva al fútbol con un encuentro en la que supo ser su casa: el estadio Monumental. El oriundo de Las Rosas, Santa Fe, se despedirá del público millonario tras una exitosa carrera, en la que se convirtió en el máximo ganador en la historia de River Plate.

El cotejo será el próximo 21 de septiembre y este mediodía Leo brindó una conferencia de prensa junto al presidente Jorge Brito en la que adelantó algunos detalles. “Me desenvolví como me enseñaron en mi casa, con valores. Fue un privilegio. fueron pocos los que tuvieron un partido despedida, un homenaje, para volver a encontrarse con la gente, algo que era normal, pero un día se termina. Es un privilegio entrar al campo de juego y jugar en este club. Voy a poder volver a vivir esas sensaciones, vivir un vestuario. En el último tiempo uno valora eso. Esto no lo soñé. Soñé muchas cosas, pero tener una despedida así en un club como este, no”.

El actual presidente del Millonario valoró al ex jugador, pero principalmente destacó su calidad humana: “Qué lindo momento Leo. Lo difícil, lo lindo, a veces se juntan en la vida. Se me vienen muchos recuerdos en la cabeza. Creo que de alguna manera ese proceso de cambio que había en aquel momento (cuando asumió la gestión de D’Onofrio) fue importante y destacamos lo importante, que es lo humano. Todos somos testigos del momento que vivimos hace unos años, ahí es donde aparece el Leo Ponzio ser humano por encima del jugador. La pandemia, otro momento difícil que nos ha tocado vivir, y vos fuiste ese gran líder necesario e indispensable para los procesos con esa calidad humana, con ese liderazgo, esos valores que tuviste al representar tan bien a River. Más allá de ser el más ganador, creo que vas a ser recordado también como una gran persona. Gracias de corazón”, le dijo.

A la hora de repasar su carrera, Leo afirmó: “El primero es cuando debuté, con Lanús, en cancha de River. Fue la primera vez que entraba al Monumental. el segundo fue el ascenso, algo muy importante y no me hace nada decirlo. Y luego el que todos recordamos, la gran final, porque representa algo importante para la institución, la gloria. Y un cuarto, el último que jugué. Yo no decía que me iba a retirar pero internamente los sabía, por eso fue importante”.

Dentro de su exitoso paso por el club también le dedicó algunas palabras a Marcelo Gallardo: “Me agarró con 30 años, una etapa madura. No en la vida, porque aún tengo cosas por corregir, pero me corrigió cosas futbolísticas, vivimos etapas en donde me adoptaron de gran manera. Fuimos a la par, fueron muchos diálogos los que tuvimos y fue muy importante”.

“A uno le gusta volver donde fue feliz. Después, será prepararse para la vida. Buscar algo en algún lugar, que se como soy yo, que no le gusta estar quieto”, advirtió sobre su futuro. Además dejó la puerta abierta a cumplir alguna función dentro del organigrama del club.

Durante la conferencia de prensa también fue consultado sobre su ex compañero, Ezequiel Cirigliano, quien en las últimas horas se vio involucrado en un hecho policial. “Yo dije que Ciri tenia un nivel de Selección, que iba a crecer mucho. Pero cuando estábamos acá él transitaba etapas difíciles. La familia es importantísimo. Habría que volver atrás, ver lo que sucedió, la vida que tuvo, para saber en lo que desencadenó. No digo lástima, pero si lo vuelvo a ver quisiera escucharlo, acompañarlo. Es un tema que abarca muchas cosas”, soltó.

“Yo pasé todas las etapas en River. La idolatría es una palabra medio decir, ‘me siento ídolo’. Me siento respetado. Nos dimos todo. Dejé todo por River. El cariño creo que será eterno. Hace que esto no se termine. La institución está por delante de los jugadores, y eso hay que predicar”, concluyó.

Se disputará durante la fecha FIFA de septiembre, por lo que Franco Armani, Nicolás De la Cruz y Julián Álvarez, Paulo Díaz y Héctor David Martínez podrían perderse el show en caso de ser convocados por sus respectivas selecciones. No obstante, algunas de las figuras que dirán presentes son el uruguayo Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Andrés D’alessandro, Maxi Rodríguez, Nacho Scocco, Fernando Belluschi y Gabriel Heinze. Se esperan ex compañeros en los campeonatos más rutilantes del Millonario o de sus pasos por Newell’s y Zaragoza de España.(Infobae)