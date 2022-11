Lionel Scaloni habló sobre la lesión de Lo Celso: “Lamentablemente podía pasar, le dije que lo primero es su salud”

Las últimas horas para la selección argentina no fueron las más felices. La gran cantidad de lesionados encendió el tablero de alertas, pero hay un caso en especial que es el que causa más preocupación en estos momentos: la salud de Giovani Lo Celso. Mientras en España se preparan para realizar un estudio que será clave en el futuro inmediato del mediocampista, el entrenador de la Albiceleste habló sobre el caso. “Son cosas que podían suceder”, aclaró Lionel Scaloni.

“Estamos valorando cómo está la situación tanto de él como de otros jugadores. Lamentablemente podía pasar, son muchos partidos, el mes de octubre es bastante cargado. Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos”, aclaró ante las cámaras de ESPN.

El oriundo de Pujato arribó a Argentina para encarar la recta final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Las próximas dos semanas serán clave, ya que el 14 de noviembre es la fecha límite para presentar la nómina definitiva ante la FIFA con los 26 convocados: “Lo primero que le dije a él, y le digo a todo el mundo, es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario, sobre todo para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, eso no tengo ninguna duda. Y después pensamos en lo individual. Son chicos que han estado desde el primer día con nosotros. Eso es indudable que pesa. Lo sentimos. Pero al momento de tomar la decisión, la tomaremos pensando en el bien del equipo”, reflexionó.

El equipo de trabajo que lidera el DT de 44 años tenía pensado entregar la citación definitiva antes del 14 de noviembre, pero finalmente esperarán hasta el último segundo: “Hay tiempo… Es verdad que el 14 hay que dar la lista. En condiciones normales quizás la hubiéramos dado antes para tranquilidad, para que los jugadores sepan quiénes iban a estar. Pero en estas condiciones, no solo con Gio sino con otros chicos que no están pudiendo jugar, hemos tomado la decisión de esperar hasta el último día para dar la lista. Sino la hubiera dado antes”.