Los 3 jugadores del plantel de Primera de Boca Juniors que jugarán en la Reserva

Mientras el plantel profesional se entrenará en el Predio de Ezeiza, tres integrantes del grupo comandado por Hugo Ibarra se pondrán a disposición de Mariano Herrón en la Reserva. Con la misión de sumar rodaje pensando en lo que resta del semestre, Esteban Rolón, Cristian Medina y Norberto Briasco serán titulares en el duelo preliminar que se llevará a cabo desde las 10 en territorio boquense (las Reservas juegan con la localía invertida a la Primera).

La eliminación en los octavos de final de la Libertadores llevó a la escasez de actividad en un Xeneize que ahora solamente compite en la Liga Profesional y la Copa Argentina (se acaba de confirmar la sede, fecha y horario del cruce por los octavos frente a Agropecuario). Es por esto que muchos jugadores que no suman minutos en cancha precisan rodaje para no perder ritmo. E incluso algunos optaron por alejarse de la institución, tal fue el caso de Carlos Izquierdoz.

Para centrarse en la situación de Esteban Rolón en lo que va del semestre, apenas cosechó minutos en la victoria ante Arsenal de Sarandí (fue titular por el tardío retorno a los entrenamientos de Jorman Campuzano y completó los 90′) y la derrota contra Banfield en la que el por entonces entrenador Sebastián Battaglia apeló a un equipo suplente por la proximidad de la revancha frente a Corinthians (disputó 70′).

Cristian Medina fue el que más rodaje de todos tuvo, aunque de forma irregular. Desde que se reanudó la actividad en junio, el mediocampista fue titular en tres partidos (Arsenal, Unión y Banfield, en los que fueron utilizados varios suplentes), ingresó en los minutos finales en otros tres (triunfos ante Ferro en Copa Argentina, Tigre y Talleres en Liga Profesional), estuvo entre los suplentes en otros cinco y quedó fuera de los relevos en dos.

La situación de Norberto Briasco es diferente a la de los anteriormente mencionados. El ex extremo de Huracán no tiene minutos oficiales desde hace 8 meses (su último partido fue en noviembre de 2021 contra Independiente). Beto fue al banco en un puñado de encuentros, pero no ingresó. Y arrastró una molestia en su tobillo derecho que derivó en una artroscopia en abril pasado. Se le detectó una sinovitis crónica que lo alejó de las canchas y su mejor nivel. En los últimos días recibió el alta del departamento médico e intensificó los trabajos junto a sus compañeros. Necesitará ponerse a punto en lo futbolístico si pretende ser requerido por Ibarra.

Seguramente hoy saldrá la nómina de concentrados para el viaje a Paraná y es probable que los tres futbolistas implicados en el encuentro de Reserva formen parte de la excursión a suelo entrerriano. Las Primeras chocarán este domingo, desde las 18, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la Fecha 11 del campeonato. Ibarra volverá a tener una baja importante: Darío Benedetto, quien difundió un video en el que mostró el estado de su tobillo, continúa con su rehabilitación.

Así las cosas, el Negro repetiría la alineación con la que viene de ganarle a Estudiantes de La Plata en la Bombonera: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo; Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.(Infobae)