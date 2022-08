Los dardos del presidente de Racing por el pase de Sergio Romero a Boca Juniors

“Con sentido de pertenencia por Racing Club”. Así se presenta Sergio Romero en su bío en redes sociales. Sin embargo, más allá de haber surgido de La Academia y de haber hecho en el predio Tita Mattiussi parte de su recuperación tras la operación que le realizaron en marzo, priorizó el enfoque profesional por sobre el corazón y aceptó el ofrecimiento de Boca Juniors.

“Yo dije que no iba a tapar a un chico en Racing. Se comunicaron de Boca preguntando si estaba libre, y a disposición. Estoy contento de la posibilidad que me dieron, creo que es un paso adelante en mi carrera”, dijo Chiquito, de 35 años, en la conferencia de prensa de presentación. “Vengo al club más grande de la Argentina, estoy preparado para demostrar como lo hice en el arco de la selección argentina. Fue una de las mejores decisiones de mi vida”, agregó, en una frase que fue un puñal en Avellaneda.

Como bonus track, este domingo el Xeneize visitará a Racing por la fecha 13 de la Liga Profesional. “Todo el mundo sabe que soy hincha de Racing, pero el fútbol es un trabajo y hoy me debo a Boca, tengo que hacer todo para que le vaya bien. Si me toca estar iré a buscar los tres puntos”, advirtió. Y sobre el pensamiento de los académicos, señaló: “Todos somos muy pasionales, era un paso importante en mi carrera tener continuidad y cuando se presenta este club es muy difícil decir que no. Si se presentaba Racing seguramente hubiese aceptado, pero no se presentó; sabrán ellos dónde tendrán que tocar la puerta, pero no se presentaron, fue Boca el que se presentó”.

En ese contexto, Víctor Blanco, presidente del conjunto de Avellaneda, le respondió. “Lo de Romero a Boca duele, pero le deseo lo mejor. En Racing hicimos todo lo que había que hacer y lo mimamos mucho. Cuando hablé me dijo que su prioridad era Europa”, detalló en diálogo con radio La Red.

“Racing hizo todo para que vuelva Romero pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha… Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande. el enojo del hincha es lógico”, lanzó otro dardo.

El directivo siguió con su alocución en el programa Sacá del medio, por Radio Continental. “Arias es un jugador de selección, no tienen nada que envidiarle a Chiquito. Y Gómez está en un gran nivel. Hoy tenemos el arco cubierto”, remarcó, valorizando lo propio. “No me gustaría mucho que ataje contra Racing, me choca un poco verlo en otro equipo que no sea Racing, pero es un profesional”, añadió. Eso sí, tras esta determinación, no observa chances de un retorno en albiceleste, al menos con la herida abierta. “No te digo que para siempre, pero se cerró la puerta de Racing por un tiempo. Esto que dijo no ayuda mucho”, concluyó.(Infobae)