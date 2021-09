Lucas Eichmann: “Desde Isletas a la Provincia sale mucho dinero por eso es necesario que nos acompañen más”

El presidente de la Junta de Gobierno de la localidad de Isletas, departamento Diamante, Lucas Eichmann y el tesorero, Ariel Wolf, explicaron cómo hacen para invertir los $171.000 que reciben como coparticipación de la Provincia y no tener déficit. Si bien las obras viales se llevan la mayor porción de ese dinero, no deben desatender otras cuestiones como Educación, Seguridad, Salud y Acción Social en cuyas áreas también están presentes.

Con un resultado electoral en las Elecciones Primarias que los favoreció tanto en la interna de Juntos por Entre Ríos como en el número general, donde obtuvieron más del doble de votos que el Frente de Todos, los funcionarios locales repasaron diversos temas de gestión en una entrevista con Informe Litoral.

Elecciones legislativas

En las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias –PASO- del pasado 12 de septiembre, desde la gestión isletense apoyaron a la lista encabezada por Pedro Galimberti en Juntos por Entre Ríos, la cual se impuso con 166 votos, mientras que la propuesta liderada por Rogelio Frigerio cosechó 48 adhesiones. Al argumentar por qué se inclinaron a favor de la alternativa del intendente de Chajarí, Eichmann sostuvo: “Se encontraban dos dirigentes cercanos para la gestión local como Darío Schneider (intendente de Crespo) y Flavia Pamberger (viceintendenta de Ramírez). El resultado a nivel local fue contundente y también a nivel provincial, porque Galimbetti estará en la lista en representación de la minoría”, resaltó el jefe comunal.

No obstante dejó en claro: “Ahora ya trabajamos de cara a las elecciones del 14 de noviembre, con las listas unificadas. La excelente elección refleja no solo el cuestionamiento a las políticas nacionales, sino también el fruto del esfuerzo y el compromiso con el que se ha trabajado durante nuestra gestión. Siempre es bueno que la gente pueda expresarse, más allá de los resultados y en este caso el mensaje fue claro. De nuestra parte esto nos compromete a redoblar esfuerzos y seguir trabajando con responsabilidad”, reconoció.

Reclamo conjunto a Vialidad por obras en el camino de ripio

Tras las elecciones, el intendente de General Ramírez, Gustavo Vergara, también como demostración de unidad –en la interna se había inclinado por la propuesta de Rogelio Frigerio- visitó Isletas y junto al presidente de la Junta de Gobierno local y el de Costa Grande elaboraron un petitorio conjunto al cual elevaron a la directora administrativa de la Dirección Provincial de Vialidad –DPV- Alicia Benítez. En la nota reclaman obras en el camino de ripio que “está sufriendo un deterioro importante y eso se resuelve únicamente con un trabajo profundo de conservación”, dijo Echmann. Al respecto explicó que si bien “se trabaja conjuntamente con municipios, juntas de gobierno y la Zonal Diamante de Vialdiad para mantener la traza, se necesitan soluciones de fondo, que únicamente están al alcance de Vialidad Provincial”.

En el mismo sentido, el dirigente isletense argumentó: “No solo es un camino de la producción, sino que es central para el desarrollo de una amplia región. Por eso es una lástima que se arruine esta obra por la falta de conservación adecuada. También interesamos en el tema a los legisladores del Departamento (Claudia Gieco y Jorge Cáceres), y seguramente lo tienen en cuenta pero necesitamos respuestas antes que sea tarde. Esto no es un capricho por las elecciones, es un reclamo de hace tiempo por eso a este último pedido lo hicimos después de las PASO. De nuestra parte no entramos en chicanas políticas, esto trasciende cualquier bandería política, es una solución que necesita la comunidad”, aseguró.

Gas para la Escuela Agrotécnica

El 16 de septiembre pasado se realizó la apertura de sobres de oferta para la instalación de gas licuado en la Escuela de Educación Agrotécnica N°153 Horacio Mann. Se presentaron dos oferentes y el presupuesto es de 1.233.319,15 pesos, con un plazo de ejecución de 45 días.

Al respecto, Lucas Eichmann dejó en claro que “todas las obras que se puedan hacer en la localidad son importantes porque sin dudas mejoran la calidad de vida de la gente. Por eso celebramos esta obra”. Sin embargo, al ser consultado por qué no estaban en la foto del acto, reconoció que no fueron invitados. “A notros siempre nos van a encontrar trabajando en el plano del respeto hacia la voluntad popular y la democracia. De nuestra parte convocamos a la oposición a cada reunión que tiene la Junta de Gobierno y se trabajan todos los temas de forma conjunta. En el caso de este acto no fuimos notificados, de lo contrario hubiésemos estado presentes”, aclaró.

Todas las instituciones con internet

Una de las obras más destacadas del año fue el acceso a internet de las ocho escuelas, la comisaría y la sede de la Junta de Gobierno.

Esto fue gracias a un acuerdo entre la empresa MC-Cell de Seguí, el gobierno local y los directivos de las instituciones. “Cuando supimos que la empresa que brinda el servicio instaló una antena en la localidad, comenzamos con los contactos correspondientes, tanto con los prestadores privados como con las instituciones que no contaban con el servicio. Así surgió el proyecto que concluyó hace algunas semanas (el 4 de agosto) con todas las instituciones con internet y sin costo para ellas. Es un avance significativo no solo en lo pedagógico para los docentes y los chicos sino una herramienta para la sociedad, ya que las escuelas son un punto de encuentro”, valoró el presidente de la Junta de Gobierno.

Recordemos que el costo de la instalación no fue cobrado por parte de la empresa, por lo que el ente gubernamental solo adquirió los equipos necesarios para las conexiones. En lo que respecta al costo mensual del servicio, lo paga la Junta, pero Mc-Cell hace un descuento del 50% por cada institución.

Un presupuesto ajustado

Ariel Wolf es el tesorero de la actual gestión y además, quien tiene a cargo el Área Vial, aunque las decisiones siempre las comparten con el resto el equipo. En ese marco, al ser consultado cómo administra los recursos, detalló: “Hace algunos meses ya se nos informó sobre un aumento de la coparticipación pero por el momento recibimos el mismo monto, que son unos $171 mil mensuales, lo cual no varió desde que empezamos la gestión. Se pone cuesta arriba muchas veces, porque hay que tener en cuenta todos los aumentos que hubo en estos años. Por eso todo el tiempo hay que buscar precios sin descuidar la calidad de lo que se hace. Gracias a una administración minuciosa no tenemos deudas y siempre contamos con alguna reserva por cualquier imprevisto que surja”.

Los caminos se llevan los mayores recursos

Para mantener los casi 190 kilómetros de caminos de tierra, ripio, broza y piedra de arroyo la Junta de Gobierno destina más de la mitad del dinero que recibe mensualmente del Gobierno provincial, todo dependiendo del tipo de obra y las condiciones del tiempo.

Algunas de las obras se realizan en conjunto con municipios, juntas de gobierno, vecinos o hasta la propia Zonal Diamante de Vialidad, por lo que ambos funcionarios lo destacaron y agradecieron la buena voluntad, especialmente de los ciudadanos que colaboran.

Wolf destacó que recientemente repararon la calzada sobre el Arroyo, El Bellaco. En el lugar, el ente gubernamental local trabajó para estabilizarla y luego se aportó el hormigón elaborado y malla geotextil para todas las tareas desarrolladas. “Se venía deteriorando desde hacía tiempo y una lluvia grande lo terminó de romper. Como Vialidad no podía hacerlo porque no contaba con los materiales, nos hicimos cargo nosotros y le dimos una solución por un par de años. Esa obra nos salió unos $81.000”, sostuvo.

Por otra parte mencionó que se realizó un bacheo con broza en la zona de la Escuela N° 20, Acuerdo de San Nicolás, más una extensión del mejorado de 1,8 kilómetros y una tarea similar se hará en la zona de la Escuela N° 18, Tres de Febrero. Estas obras se suman a la limpieza de banquinas, cambio de tubos de alcantarilla, abovedado y otros trabajos en distintos puntos de la jurisdicción.

Un camino cortado desde hace más de un año

Pese a las advertencias previas sobre un inminente corte, las gestiones de la anterior y la actual gestión isletense y el proyecto técnico elaborado por Vialidad en mayo de 2020, uno de los caminos que une Isletas con Chilcas continúa cortado. La planchada está rota y las malezas ganaron terreno, hace tiempo, en la unión de los departamentos Diamante y Victoria.

Sobre este tema, el tesorero y responsable del Área Vial indicó: “Hay gente que tiene que dar todo una vuelta de varios kilómetros, que siempre demanda más tiempo y gastos. No tenemos ninguna novedad de parte de Vialidad. Ya pensamos en darle una solución de nuestra parte pero es inviable, porque se nos iría casi todo el dinero que tenemos reservado, solo en esa obra”, reconoció.

Si bien ambos reconocieron que hay diálogo y es buena la relación que tienen con Vialidad, en especial con la Zonal Diamante, Luchas Eichmann fue contundente al afirmar: “Es necesario el aporte de Vialidad Provincial, con la Zonal no alcanza. Desde Isletas a la Provincia sale mucho dinero por eso es necesario que nos acompañen más. A esos recursos que destinamos a caminos, los podríamos redirigir a otras acciones para la comunidad, pero si todo sigue así no lo podemos hacer”, dijo.

Relación con las autoridades departamentales

Respecto a la relación que tienen con la Dirección de Juntas de Gobierno y especialmente con la senadora Claudia Gieco y el diputado Jorge Cáceres, ambos del PJ, Eichmann comentó que “todas las demandas que nos hace la gente o las necesidad de que lleguen más obras se la hemos transmitido directamente a la Dirección de Juntas de Gobierno; a la senadora, con quien hemos trabajado sobre un pozo de agua para el Destacamento Cuatro Bocas, el programa Juntas a la obra del cual estamos a la espera de la acreditación de los fondos… Es decir dialogamos con todos porque respetamos lo que la gente votó, pero más allá del diálogo necesitamos respuestas”, reiteró.

Avance de la vacunación contra el coronavirus

En cuanto a la inmunización a nivel local, valoraron que “se lleva adelante de una manera destacable por parte del personal del Centro de Salud. Hoy gran parte de la población ya accedió a la segunda dosis. Con el nosocomio y la policía se hizo un trabajo impecable durante toda la pandemia y de nuestra parte aportamos en todo lo que esté a nuestro alcance; más allá de la incorporación de los profesiones pagos por la Junta de Gobierno, acompañamos en cuestiones menores como la logística de las vacunas (se encargan del traslado de las dosis desde Costa Grande a la localidad supo este sitio) y otros elementos que les hagan falta”, expresó Eichmann.

Recientes concreciones y proyectos

Uno de los principales objetivos de Lucas Eichmann, por su cercanía con las escuelas, ya que además es docente, es que se logren construir aulas para la Escuela Agrotécnica N° 153, Horacio Mann. El pedido ya comenzó durante el mandato de Alcides Wolf, el anterior presidente de la Junta, donde hasta se había ofrecido hacer la obra con recursos locales, pero no se alcanzó un acuerdo. Por el momento, las gestiones continúan.

Por otro lado, analizan la posibilidad de extender la red de agua potable que está centrada en la zona de la Capilla San Lorenzo para llegar a más familias con el servicio y respecto a esta última institución mencionada, en una reciente reunión aprobaron la compra de dos proyectores LED que serán entregados para la iluminación de la cancha de fútbol que se encuentra en el predio de la entidad religiosa.

Recientemente también hicieron otro aporte de materiales de construcción a la Escuela Agrotécnica para finalizar una sala de faena. También permanentemente atienden necesidades en el plano de desarrollo y asistencia social, “gestionamos acceso a módulos alimentarios, planes Evita, acceso a chapas y otros materiales y trabajamos en el desarrollo de huertas familiares en conjunto con el INTA”, enumeraron

Por otro lado, comenzó el dictado de Talleres de Educación Sexual para alumnos de quinto y sexto año de escuelas primarias los cuales se coordinan con las entidades educativas y el Centro de Salud. “Esos encuentros van a tener continuidad en las próximas semanas”, adelantó el jefe comunal.

Otra de las cuestiones que desean poner en marcha cuanto antes son las reuniones zonales, las mismas se debieron suspender por la pandemia. “Son fundamentales para tener un contacto mayor con los vecinos, donde puedan plantearnos sus inquietudes y propuestas, siempre es importante escuchar”, valoró Lucas Eichmann. (Informe Litoral)