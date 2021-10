Luis Siebenlist: “Gracias a Nación y Provincia podemos hacer obras en Aranguren”

El intendente de la localidad de Aranguren, departamento Nogoyá, Luis Horacio Siebenlist (Frente Justicialista Creer Entre Ríos), analizó el resultado de las Elecciones Primarias, al que atribuyó al contexto económico nacional y la situación “inesperada” que dejó la pandemia. No obstante, aclaró “no me gusta echar culpas” y pidió “seguir trabajando mirando hacia adelante”.

Por otro lado, en declaraciones a Informe Litoral, el mandatario municipal repasó logros y proyectos de su gestión; como el mejoramiento de la red distribuidora de agua, la vía aeróbica y pavimento articulado y la ampliación del Complejo Deportivo municipal, cuyas obras se desarrollan en gran parte con programas y fondos de Nación. En ese mismo sentido, recordó los materiales logrados a través de Municipios de Pie, la implementación del programa “VESTIR” y la futura construcción de 25 viviendas del IAPV. Es ahí donde resaltó que “gracias a Nación y Provincia podemos hacer obras en Aranguren”.

ANÁLISIS DEL RESULTADO ELECTORAL

Aranguren no fue la excepción, y el Frente de Todos quedó en segundo lugar si se toman en cuenta las listas más votadas en los comicios internos. Al respecto, Siebenlist consideró: “El resultado se debe más que nada a la situación económica desfavorable que atraviesa buena parte de la población”. Si bien dejó en claro “a mí no me gusta echar culpas”, sostuvo que “la situación ya venía deteriorada desde el gobierno anterior –por Mauricio Macri- y la pandemia profundizó la crisis. Estoy seguro que Alberto Fernández tenía planes y la mejor intención para resolver los problemas, pero en gran parte la gestión se vio truncada por esta situación inesperada”, dijo. “Me cuesta comprender que se quiera minimizar una pandemia, fue algo que afectó a la economía de todos los países a algunos más y otros menos, según cómo se encontraban parados”, analizó el intendente.

En ese marco, también se refirió al rol que tuvo la oposición y los grandes medios de comunicación: “hubo un trabajo donde se trató de resaltar todo lo negativo. En las grandes ciudades es difícil estar cara a cara con cada vecino en una campaña electoral, por eso es importante qué se dice en los programas, en los diarios, en las redes sociales y siempre se baja una línea. No subestimo a la gente, pero directa o indirectamente todos somos influenciados por ese mensaje”, aseguró.

Mirar hacia adelante

El presidente municipal sostuvo que se debe “mirar hacia adelante, sin perder la esperanza y con la expectativa puesta en que la situación general mejore”. Ante ello, aseguró que “la tarea es seguir trabajando como hasta ahora, gestionando y consiguiendo cosas que mejoren la calidad de vida de los vecinos”.

“Gracias a Nación y Provincia podemos hacer obras en Aranguren. Todos quisiéramos que se avance más rápido, pero hay que valorar lo logrado en estos meses y me gustaría que la ciudadanía logre ver esas concreciones, que no se hacen solas; son gestiones y la decisión de los funcionarios provinciales y nacionales de aprobar esas obras o programas para que lleguen a nuestra localidad”, recalcó Siebenlist.

OBRAS LOGRADAS Y EN CARPETA

El intendente de Aranguren en todo momento destacó la “buena predisposición” de funcionarios provinciales y nacionales; en especial de dos de los ahora candidatos a diputados, Enrique Cresto (titular del ENOHSA) y Tomás Ledesma (coordinador Regional de Asuntos Municipales) ante las gestiones del municipio.

Ampliación de la red de agua. La obra consiste en el mejoramiento de la red de agua potable, en el sector norte y suroeste de la ciudad con la ampliación de cañerías, construcción de una torre de 12 metros con colocación de un tanque de 30.000 litros y la ejecución de una perforación de 120 metros de profundidad. La inversión es de casi 6.752.137,89 de pesos.

“Esta obra comenzó el año pasado y se avanzó a paso lento porque tuvimos algunos problemas con los certificados, pero ahora ya regularizamos esta situación. El ENOHSA cuando se hizo cargo Enrique Cresto creo que tenía 10 o 15 obras en marcha y ahora hay más de 1.000 en todo el país, por lo que se produce un cuello de botella a veces con la parte administrativa”, reconoció el intendente.

Hasta el momento “ya se hizo la perforación, se instaló la sala de control y pronto se va a colocar el tanque. Este año esperamos ejecutar un 60% de la obra y en 2022 haremos el tendido de cañerías para llegar a vecinos que aún no cuentan con la red de agua potable y el resto de la población verá mejorado el servicio”, indicó Luis Siebenlist.

Ampliación del Complejo Deportivo Municipal. Las tareas comprenden la construcción de un ingreso secundario, hall de distribución, camarines, sanitarios y vestuarios, que se ubica en el contrafrente del edificio, y totalizará 156 metros cuadrados cubiertos. La obra se financia en parte con el programa Clubes en Obra, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, con el apoyo del municipio local.

En ese sentido el intendente sostuvo que “las tareas tienen aproximadamente un 70% de avance. Para nosotros es importante porque le va a dar mucha más capacidad y comodidad a ese lugar. Además, está pensado para en el futuro construir en la planta alta un alojamiento para quienes nos visiten”, dijo.

El año que viene tienen previsto retomar un campeonato infantil coordinado por el profesor Matías Pérez. El mismo hace unos 15 años que no se realiza y generaba un movimiento importante para la localidad.

En lo referente a inversiones para el deporte, también recordó la construcción de la nueva tribuna en el Club Deportivo y Cultural Aranguren. Fue una inversión de 500 mil pesos del programa Clubes en Obra, gestionado desde el municipio ante Nación.

Vía aeróbica y pavimento articulado. A mediados de año, el municipio firmó un convenio, en el marco del programa de Mejoramiento de Infraestructura Federal (MIF). Mediante el mismo, se lograron dos proyectos: la vía aeróbica que ya inició su obra y pavimento articulado en calle Sarmiento.

Sobre la vía aeróbica Siebenlist precisó: “Es una obra que se hace, en parte, con fondos municipales y en otra, con recursos de Nación. La vereda y el puente peatonal, que nos corresponde hacer a nosotros, ya tiene un avance importante. Es un espacio que va a quedar lindo para que la gente pueda salir a caminar y hacer actividad física”, valoró el presidente municipal.

En cuanto a la mejora de calle Sarmiento, contó que “es una extensión de unas cinco cuadras en las cuales se hará pavimento articulado. A nosotros nos corresponde hacer el movimiento del suelo y la compactación, mientras que los materiales requieren de una inversión de unos 9 millones de pesos, que nos envía Nación”.

Planta de reciclado. La obra se ejecuta con recursos municipales. Actualmente ya cerraron prácticamente todo el predio, con un cerco perimetral de unos 150 metros por tres de alto. “El lugar tenía los alambres caídos y postes quemados cuando nos hicimos cargo de la gestión. En días de viento se volaban las bolsas a los patios de los vecinos y ahora quedó muy ordenado”, expresó. Además, al frente ocuparon el predio para hacer un galpón, en el cual se colocará una prensa compactadora adquirida a través del programa Municipios de Pie.

Municipios de Pie. A través del programa nacional, el municipio adquirió variados bienes: un vehículo utilitario, cuatro estaciones solares, cuatro máquinas de coser familiares, una máquina de coser recta industrial, una máquina de coser overlock industrial, siete acondicionadores de aire y una prensa hidráulica.

“Representó un desembolso de 4 millones y medio de pesos que, si uno lo ajusta con la inflación, ahora sería una suma mayor aún. En la presentación nos acompañó Tomás Ledesma -candidato a diputado nacional-. Es un muchacho joven que ha hecho una formidable gestión a lo largo de estos dos años junto a los municipios”, aseguró Siebenlist.

“VESTIR: Proyecto Formativo Ocupacional”. Es otra de las iniciativas que destacó el intendente. Depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y representa una inversión de 2 millones de pesos. Por un lado, brinda un taller textil y por el otro tiene una guardería que “es una oportunidad de trabajo e inclusión para las mujeres”, valoró.

Construcción de Viviendas. En la localidad se construirán 25 viviendas del programa Primero tu Casa del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda –IAPV-. “Cuando empezamos la gestión no contábamos con terrenos prácticamente para la ejecución de viviendas y gracias a un convenio con un vecino conseguimos dos predios de 5.000 metros cuadrados; el compromiso nuestro es llevar todos los servicios a su parte del loteo como forma de pago”, recordó, tal como lo había adelantado meses atrás en declaraciones a este sitio.

La Ordenanza de sesión de los terrenos se va a tratar la semana próxima en el HCD. “Para nosotros esa cantidad de viviendas es importante, ya que tenemos unos 120 aspirantes anotados y no se podía avanzar por falta de tierras disponibles”, remarcó Siebenlist.

Vivero municipal. Plantación de unos 100 árboles frutales, construcción de un invernadero, entrega de semillas, capacitaciones y visita de escuelas, son algunas de las actividades con las que se reactivó el vivero municipal.

Al respecto, el intendente señaló: “La idea es generar nuevas actividades productivas y acompañar a la gente que tiene ganas de avanzar y aprender. Esa es una función importante como gobierno, mas allá de brindar servicios debemos darle herramientas a los vecinos para que junto al sector privado se puedan crear puestos de trabajo. Por eso se hicieron las visitas de escuelas para que se vayan formando e informando sobre la actividad productiva; esas cosas no se olvidan y el día de mañana pueden tener la posibilidad de producir sus propios alimentos. Antes era común ver que cada uno tenga su huerta en casa y sería interesante poder volver a eso”, dijo el arangurense.

Siebenlist aprovechó la oportunidad para destacar la labor del secretario de Producción, Rubén Sola y el trabajo en conjunto con el INTA Nogoyá.

SALARIOS MUNICIPALES

Ante un contexto de inflación, en muchos municipios se reabren las paritarias. En el caso de Aranguren, el intendente informó que “este mes ya dispusimos un 10% de aumento lo que representa un 35% anual y la idea es hace otro reajuste en diciembre para estar cerca del nivel de la inflación. “Nosotros lo que más queremos es que los trabajadores tengan sueldos dignos, pero que a la vez podamos pagar sin inconvenientes. De nuestra parte somos austeros en la administración de los recursos, ningún funcionario que me acompaña tiene un sueldo abultado y gracias a eso podemos mejorar salarios y a la vez, concretar otras cosas”, concluyó Luis Horacio Siebenlist. (Informe Litoral)