Made in China se presentará en Valle María

La banda de rock paranaense tocará el sábado 4 de febrero en Marienthal Bier Haus. Made in China nacida a mediados de 2019 versiona clásicos rock pop de los años 80's 90's y hits contemporáneos. Más detalles en la nota.

El sábado 4 de febrero, la banda de rock paranaense Made in China se presentará en la localidad de Valle María. Será desde las 22 en Marienthal Bier Haus, en calle Hermano Borja 76 de esa localidad del departamento Diamante.

Sobre Made in China

Made in China es una banda nacida a mediados de 2019 en la ciudad de Paraná que versiona clásicos rock pop de los años 80’s 90’s y hits contemporáneos (en inglés y en español). El trío se permite encarar las versiones de clásicos de una manera lúdica en cuanto a las formas y las reglas de “lo establecido”.

El nombre fue surgiendo en tono de broma ya que casi todo lo que se ve o se compra en cualquier lugar es «Made in China». A partir de eso, el nombre juega con esa idea de que no hay forma de que no lo veas y lo leas en todos lados. Con el correr del tiempo y de las presentaciones, llegaron denominaciones nuevas derivadas de el nombre: “los chinos” o “los made in”.

La banda compuesta en sus inicios por cinco integrantes tuvo su debut en el escenario del ciclo cultural y gastronómico “Activá Verano» en la tradicional feria de calles Salta y Nogoyá en el mes de febrero de 2020. En marzo de ese mismo año se produjo la segunda presentación, esta vez en la ciudad de Oro Verde.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19 la banda se vio obligada a suspender sus actividades y ante el panorama incierto sus integrantes deciden poner en pausa el proyecto.

Made in China retoma sus ensayos en el mes de septiembre de 2020 y prepara su primera presentación bajo la «nueva normalidad», en formato acústico (con Christian Osuna, Matias Lencina y Karen Martínez en bajo, guitarra y voz, respectivamente). La misma se concretó el 18 de Diciembre de 2020 en «La Muralla», un reconocido salón multieventos de la ciudad de Paraná.

Durante el 2021, el trío realizó numerosos shows en bares, pubs y eventos privados tanto en Entre Ríos (Paraná, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull, María Grande) como en la vecina Provincia de Santa Fe (ciudades de Santa Fe y Coronda).

A comienzos de 2022 Karen Martinez comunica su decisión de dar un paso al costado por lo que Matías y Christian comienzan la búsqueda de nueva vocalista que llegó en el mes de marzo cuando se incorpora al proyecto Eli Argento, bailarina, cantante y música, estudiante de la Lic. en Canto Popular (UADER).