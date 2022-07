Maniataron a mujer para asaltarla en Paraná: estuvo siete horas cautiva

Un malviviente la ató de pies y manos para robar una suma de dinero, no sin antes ocasionar destrozos y destapar unas cervezas para beberlas en el lugar. La mujer estuvo cautiva durante unas siete horas

Una mujer de 60 años fue víctima de un violento asalto en su casa de bulevar Racedo de Paraná. Un malviviente la ató de pies y manos para robar una suma de dinero -cuyo monto no fue especificado-, no sin antes ocasionar destrozos en el lugar. Según se pudo confirmar, la vecina permaneció inmovilizada durante unas siete horas, hasta que fue liberada por familiares que acudieron al lugar a constatar el motivo por el que no atendía los llamados.

De acuerdo a los datos, el calvario de la víctima comenzó a las 4 de la madrugada cuando un hombre ingresó a su propiedad por los tapiales del fondo y, una vez en el interior de la casa, la redujo mientras revolvía toda la casa en busca de un botín.

Una de las hipótesis que se maneja es que el ladrón sería un “improvisado”. Es que, además de alzarse con el dinero que encontró, ocasionó destrozos en el quincho y, con total impunidad, destapó unas botellas de cerveza y las bebió en el lugar.

En el lugar fueron hallados restos de sangre, por lo que se estima que el delincuente pudo haberse cortado con alguno de los objetos que rompió.

La mujer, que es viuda, fue liberada a las 11 de este viernes. Es que sus familiares intentaban comunicarse con ella, pero no respondía; fue así como se dirigieron hasta la vivienda para constatar qué ocurría y la encontraron atada de pies y manos a una silla.

La víctima del violento asalto fue trasladada hasta una clínica para la observación de su estado de salud.(Elonce)