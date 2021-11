Marcelo Longobardi hizo oficial su salida de Radio Mitre

“Antes de saludarlos, voy a decir unas breves palabras. Si me permiten, va a ser la primera vez en tantos años que me toca hablar de mí. una crónica sobre mí. A veces hemos hablado de nosotros en el programa con humor pero esta vuelta me toca hablar en serio. Sé cómo lo voy a empezar pero no tengo idea cómo va a terminar, comenzó Longobardi.Y continuó: “He decidido retirarme de la conducción del programa hace 21 años. Nuestro contador marca 5406 programas. Ha sido y es líder de audiencia desde su debut en 2001 en Radio 10 y 9 años en Mitre, que es la más importante de la Argentina por su actualidad e historia. Muchas personas, oyentes, colegas, amigos, me han interpelado. Me han planteado cómo era posible que yo tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera, es muy feo hablar de uno pero no tengo remedio. Les pido disculpas. Como nunca antes se había visto, cuento con el respaldo, afecto y respeto de todos los directores de esta radio, que son muchos, demasiados para mí solo. Cuento con el cariño, afecto y respeto de mis compañeros y de los oyentes, que han sido con nosotros extremadamente generosos durante tantos años”.“Paradójicamente todas las respuestas están conectadas con un éxito. He trabajado en varios medios y siempre me han echado. Esta vuelta me echo yo, dejar que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática, producto de cuestionamientos personales muy profundos. Todos nosotros aspiramos en la vida a ser algo, a ser líder de algo. No importa de qué. De una radio, fábrica, verdulería o familia. Aspiramos a eso, procuramos ser algo. Tuve el enorme privilegio de lograrlo. He convivido con esta situación durante muchos años. Conozco el lado positivo del éxito, del liderazgo, la responsabilidad que esto implica y conozco todos y cada uno de los aspectos complejos y difíciles. Ustedes también chicos, los hemos vivido juntos. He disfrutado mucho de todo esto y he sido durante estos 21 años muy feliz. Pero me parece que 21 años son suficientes. Lo vengo pensando desde hace por lo menos dos años”, confesó Longobardi.

Longobardi que en los últimos meses se vio envuelto en una polémica con Jorge Lanata por el horario en que entregaba su programa, lo cual los llevó a suspender el habitual pase que se daba entre ambos, le dedico palabras a sus compañeros de equipo, a la gente de la emisora y a su público.

Y finalizó diciendo que: “No dejo Cada Mañana porque tenga nuevos planes. Como consecuencia de que tomé una decisión dolorosísima aparecieron cosas. Hasta en Radio Mitre. El alcance de lo que viene lo desconozco. Primero tomé la determinación y luego aparecieron los proyectos. Cuando tomé la determinación quise poner a prueba si había agua en la pileta. Era importante para mí empezar y terminar algo mejor que lo que encontré. Eso generalmente no pasa y ojalá sirva para alguien como algo inspirador”.