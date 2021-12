Mariano Werner es el bicampeón del Turismo Carretera

«Agradecido a mis hijos, a Dios, la Difunta Correa, a todos los hinchas, mérito de ellos. Tuvimos que sufrir. Rápidamente quedamos quinto que era lo que necesitábamos», expresó.

Asimismo, el representante de Ford no se olvidó de su provincia, su ciudad y sus auspiciantes. «Gracias a los entrerrianos, a los paranaenses, a mi familia, los hinchas de Ford», afirmó y enumeró a sus sponsors.

Werner terminó noveno en la carrera en San Juan, pero le alcanzaron los puntos porque Germán Todino ganó su primera carrera y Mauricio Lambiris terminó segundo.

Tras su coronación, el piloto de Paraná contó que su hijo le dio dibujos antes de la carrera y le anticipó que sería campeón. «Salvador me salvó la vida, me dio motivos, me dio felicidad«, afirmó Werner, emocionado.

Finalmente, se esperan definiciones de parte del tribunal de la ACTC por una maniobra durante la carrera que perjudicó a Lambiris. De resultarle favorable, podría revertirse el resultado.