Massa promete dólares para la producción y advierte que «el plan de estabilización no terminó»

El ministro de Economía, Sergio Massa, dejó varias definiciones a los principales industriales del país al participar de la Conferencia Anual de la UIA. Les aseguró que seguirán con las medidas para que los dólares sean destinados a la producción, y que el Gobierno cerrará el año cumpliendo con las metas de reservas y de déficit fiscal.

«Poner los dólares al servicio de la producción y no para que unos vivos cambien de avión dos veces por año», enfatizó Massa sobre las necesidades actuales. En ese sentido, aprovechó para apuntar a los jueces que vía medidas cautelares aprueban importaciones de artículos, por ejemplo, de lujo.

Sobre las restricciones, Massa aseveró que son medidas para proteger a los sectores productivos, y no a los que hacen «timba o rulos». Sin embargo, los industriales le reclamaron por las demoras en autorizar algunas importaciones que son necesarias para la producción.

Asimismo, advirtió que «todavía el proceso de estabilización no terminó. Tenemos que terminar de fortalecer nuestro nivel de reservas. Creo que tenemos que avanzar más en las medidas que terminen de garantizar que tenemos orden fiscal».

Por otro lado, el ministro de Economía dijo que trabaja con el Banco Nación para habilitar «un mecanismo» para que «todos aquellos sectores y actores que tengan capacidad de crédito en la Argentina pero no tengan acceso a los mercados de crédito internacional» puedan acceder a financiamiento.

«Lo que hacemos es colateralizar garantías para darles financiamiento desde Estados Unidos y desde España (a través de Banco Nación) a los que necesitan importar desde el mercado europeo y desde Estados Unidos», señaló esta tarde al participar en la Conferencia Industrial de la UIA en el porteño Parque Norte.

• Massa adelantó que cambiará el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que en el marco del «cuidado de las reservas» el Gobierno tenía «la responsabilidad de cambiar el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)», al participar de la 28° Conferencia Industrial que organiza la entidad fabril en Parque Norte de la ciudad de Buenos Aires

El Ministro señaló que el cambio se debió a la necesidad de «tener un sistema con trazabilidad» y que además había un «festival de cautelares contra el sistema» por lo que «hasta fin de año nos aparecían pendientes pedidos por 39.000 millones de dólares en importaciones» y «todos saben que ese número no es el que necesita la producción para trabajar, tenía que ver con pedidos acumulados, medidas cautelares».

• Abogó por la «acumulación de reservas» y las «medidas de orden fiscal»

Sergio Massa, abogó este jueves por «terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas y avanzar en las medidas de orden fiscal, entendiendo que son principios que tienen que regir en la Argentina gobierne quien gobierne». «Nos falta poner más valor agregado a la hora de exportar para que nos permita equilibrar y fortalecer nuestras reservas», sostuvo el ministro.

• Massa respondió a las críticas de la oposición por el presupuesto

La oposición acusó al ministro de intentar dejar una bomba que va a explotar pronto y en referencia a eso, el titular del Palacio de Hacienda reveló: «En privado, los economistas de Cambiemos no me dicen lo mismo. Inclusive viví algunas situaciones de reconocimiento por la valentía de plantear detalles en el proyecto del Presupuesto».

• Vuelve la venta de gas argentino a Chile

El ministro de Economía anunció el regreso de las ventas de gas a Chile con contratos en firme y confió en revertir la cuenta de energía a partir del aumento de las exportaciones con el desarrollo de Vaca Muerta. «Sólo con las perforaciones o fracturas que el año que viene se van a poner en marcha para llenar el Gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar terminado el 20 de junio, nos va a permitir que en 2025 la cuenta de oil, de petróleo, que hoy es negativa para la Argentina, pase a ser positiva, no a precios de hoy sino a precios históricos», dijo Massa esta tarde.

Además, el titular de la cartera económica anunció que «el lunes se firma la vuelta de contratos en firme de exportaciones de gas a Chile, lo que nos va a permitir aumentar volúmenes de exportación de gas en verano». A ello se sumará el gasoducto Néstor Kirchner, que el año que viene «nos va a permitir un ahorro de US$ 2.700 millones de importaciones de GNL», agregó. «Estamos viendo si podemos encontrar una ventana de oportunidad pero no es fácil porque el mundo se está matando por energía; energía va a ser una de las grandes batallas del mundo en los próximos 10 años», completó Massa.

Un mensaje a los industriales: «Los dólares son para producción y trabajo»

