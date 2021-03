Mercado Coopar del día

SOJA Disponible $ 30600 🌱

MAY Cosecha 20/21 u$s 335 ‼️

JUN Cosecha 20/21 u$s 337 ‼️

MAY 2022 Cos. 21/22 u$s 305

MAÍZ Disponible $ 18300 🌽

ABR Cosecha 20/21 u$s 201

MAY Cosecha 20/21 u$s 201

JUL Cosecha 20/21 u$s 197

MAR 2022 Cos. 21/22 u$s 177

JUL 2022 Cos. 21/22 u$s 172

SORGO Disponible $ 21000 🌰

ABR/MAY Cosecha 20/21 u$s 230

ABR/MAY 2022 Cos. 21/22 u$s 205 ‼️

TRIGO Disponible $ 20200 🌾

MAY Cosecha 20/21 u$s 222

JUL Cosecha 20/21 u$s 223

DIC 2021 Cos. 21/22 u$s 200

ARVEJA Verde Dispo u$s 270

ARVEJA Amarilla Dispo u$s 150

Dólar BNA Div Cpa: 91.370 💵

Dólar ROFEX Mayo 2021: 97.180 💵