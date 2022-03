Mercado Coopar del día

SOJA Disponible $ 53100 🌱

MAY 2022 Cos. 21/22 u$s 468 ‼️

JUL 2022 Cos 21/22 u$s 470

MAY 2023 Cos. 22/23 u$s 393 ‼️

MAÍZ Disponible $ 32700 🌽

ABR 2022 Cos. 21/22 u$s 300 ‼️

JUL 2022 Cos. 21/22 u$s 260 ‼️

MAR/ABR 2023 Cos. 22/23 u$s 230

SORGO Disponible $ 27000 🌰

ABR/MAY 2022 Cos. 21/22 u$s 250 ‼️

TRIGO Disponible $ 35200 🌾

MAY 2022 Cos. 21/22 u$s 320

JUL 2022 Cos. 21/22 u$s 325

DIC 2022 Cos. 22/23 u$s 292

ARVEJA Verde Dispo u$s 300

ARVEJA Amarilla Dispo u$s 205

LINO EXPORT. libre Trigollo u$s 650

LINO Fábrica Dispo. u$s 580

COLZA Cos. 21/22 Nov/Dic u$s 435

Dólar BNA Divisa Pta. Cpa: 108.36 💵

Dólar MATbaROFEX Mayo ´22: 119.80 💵