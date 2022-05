Mercado Coopar del día

SOJA Disponible $ 51800 🌱

JUL 2022 Cos 21/22 u$s 432

NOV 2022 Cos 21/22 u$s 432

MAY 2023 Cos. 22/23 u$s 388

MAÍZ Disponible $ 33400 🌽

JUN 2022 Cos. 21/22 u$s 270

JUL 2022 Cos. 21/22 u$s 270 ‼️

MAR/ABR 2023 Cos. 22/23 u$s 252

JUN/JUL 2023 Cos. 22/23 u$s 235

SORGO Disponible $ 32800 🌰

JUN/JUL 2022 Cos. 21/22 u$s 270

MAY/JUN 2023 Cos. 22/23 u$s 210

TRIGO Disponible $ 44200 🌾

JUN 2022 Cos. 21/22 u$s 368

JUL 2022 Cos. 21/22 u$s 368

DIC 2022 Cos. 22/23 u$s 355

GIRASOL Disponible $ 83900 🌻

ENE/FEB 2023 Cos. 22/23 u$s 500

ARVEJA Verde Dispo u$s 300

ARVEJA Amarilla Dispo u$s 205

COLZA Cos. 22/23 Nov/Dic u$s 650 ✔️

Dólar BNA Divisa Pta. Cpa: 119.81 💵

Dólar MATbaROFEX Julio ´22: 131.44 💵