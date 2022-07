Mercado Coopar del día

SOJA Disponible $ 49200 🌱

SEPT 2022 Cos 21/22 u$s 382

NOV 2022 Cos 21/22 u$s 382

MAY 2023 Cos. 22/23 u$s 350 ‼️

MAÍZ Disponible $ 29500 🌽

AGOS 2022 Cos. 21/22 u$s 230

MAR/ABR 2023 Cos. 22/23 u$s 212

JUN/JUL 2023 Cos. 22/23 u$s 198

SORGO Disponible $ 28700 🌰

MAY/JUN 2023 Cos. 22/23 u$s 205 ‼️

TRIGO Disponible $ 43300 🌾

DIC 2022 Cos. 22/23 u$s 293

MAR 2023 Cos. 22/23 u$s 295

GIRASOL Disponible $ 75500 🌻

ENE/FEB 2023 Cos. 22/23 u$s 500

ARVEJA Verde Dispo u$s 300

ARVEJA Amarilla Dispo u$s 205

COLZA Cos. 22/23 Nov/Dic u$s 585 ✔️

Dólar BNA Divisa Pta. Cpa: 127.80 💵

Dólar MATbaROFEX Dic ´22: 176.80 💵