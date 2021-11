Mercado Coopar el día

SOJA Disponible $ 34100 🌱

ENE Cosecha 20/21 u$s 341

MAY 2022 Cos. 21/22 u$s 312 ‼️

MAÍZ Disponible $ 19400 🌽

DIC Cosecha 20/21 u$s 197

MAR 2022 Cos. 21/22 u$s 195

JUL 2022 Cos. 21/22 u$s 182

SORGO Disponible $ 16400 🌰

ABR/MAY 2022 Cos. 21/22 u$s 200 ‼️

TRIGO Disponible $ 24400 🌾

DIC 2021 Cos. 21/22 u$s 250 ‼️

MAR 2022 Cos. 21/22 u$s 254

DIC 2022 Cos. 22/23 u$s 220 ‼️

ARVEJA Verde Dispo u$s 300

DIC 2021 Cos. 21/22 u$s 300

ARVEJA Amarilla Dispo u$s 205

DIC 2021 Cos. 21/22 u$s 205

LINO EXPORT. libre Trigollo u$s 540

LINO Fábrica Dispo. u$s 452

COLZA Cos. 21/22 Nov/Dic u$s 435

Dólar BNA Divisa Pta. Cpa: 99.880 💵

Dólar MATbaROFEX Dic ´21: 107.16 💵