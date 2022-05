Messi, íntimo: los silbidos en el PSG, la preocupación por el Kun y su futuro tras el Mundial

Este año no disfruté”. Lionel Messi se sinceró en una entrevista y reconoció que la adaptación al PSG, a París, y su precipitada salida del Barcelona no fue algo fácil de asumir.

Además, renoció que no le gustaron los silbidos del los hinchas, tras la eliminación en la Champions League, ante el Real Madrid, y se propuso revertir la situación.

“Yo en Barcelona tenía todo, estaba muy bien. No tenía pensado cambiar nada. Por eso fue un año difícil y la adaptación para Antonela y para mi no fue fácil. Afortundamente los chicos pudieron acomodarse rápido y eso nos ayudó”, señaló el capitán albiceleste en una entrevista con TyC Sports.

Además, reconoció que tampoco le fue fácil insertarse en un equipo nuevo, con muchos jugadores que no lo conocían. “Me tuve que acostumbrar a una manera de jugar en el PSG. En Barcelona tenía compañeros que me conocían de memoria y esto fue todo nuevo para mi. Encima tuve lesiones y el covid, que me pegó muy mal, y todo eso influyó”, indicó.

Por otro lado, admitió que la eliminación con el Madrid “los mató” y reconoció que no le gustaron los silbidos de los hinchas parisinos.

“Los silbidos fueron algo nuevo para mí. Nunca me había pasado en toda mi carrera en Barcelona. Es entendible el enojo de los hinchas del PSG, pero ya pasó. Hoy prefiero dejarlo a un costado y en poder revertir la situación”.

Además, señaló que este año está muy ilusionado en poder mejorar sus actuaciones: “Este año va a ser diferente. Conozco la ciudad, conozco a mis compañeros y la idea de juego, asi que este año va a ser mejor”.

Sobre la salud del Kun Agüero

En cuanto a la salud del Kun Agüero, Messi reconoció que cuando ocurrió no eran conscientes de la gravedad de la situación.

“No éramos concientes de lo que le pasó al Kun. Yo lo vi desde lejos y lo entendí cuando pude hablar con él y me di cuenta de que podría haber sido mucho peor. Pero él es una persona especial y por eso lo tomó de la manera en que lo tomó”, indicó.

Además, señaló que su amigo se va a recuperar y va a salir adelante: “Seguramente habrá llorado en la intimidad con su familia, pero por suerte encontró su lugar y hoy se lo ve bien, disfrutando, porque no le importa nada. Lo extraño, claro, porque concentraba con él, estaba todo el día con él”.

Su futuro después del Mundial

“No sé si jugaré otro Mundial. Pienso en este y después veré. Mirá lo que pasó ahora: nunca imaginé que terminaría jugando en otro lado que no sea el Barcelona. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Sinceramente me parece muy difícil”.

El sorteo del Mundial

“No hay rivales fáciles en el Mundial. Lo sabemos desde el Mundial pasado. México siempre nos costó, juegan muy bien y tienen una idea clara. Su entrenador nos conoce muy bien”. “Ganar el primer partido es clave”.

Italia fuera del Mundial

“Es una locura que hayan ganado la Eurocopa y es una verdadera lástima que no estén en el Mundial. Tengo compañweros como Verrati, que me ayudo mucho en mi llegada al PSG, y lo lamento mucho por él”.

El partido contra Italia

“Es una competicíon oficial avalada por FIFA, una Copa más para nosotros, la queremos ganar. Es una Copa más para lo personal y para lo grupal. Supongo que ellos (Italia) lo vivirán igual”.

El Balón de Oro

“Creo que no hay dudas este año de que Benzemá merece el Balón de Oro”.(TN)