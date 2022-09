Miguel Ángel Borja sueña con marcar en el Superclásico ante Boca Juniors en la Bombonera

Fue la novela del mercado de pases tras el fichaje fallido de Luis Suárez a River Plate, la Banda Cruzada fue por el plan B: Miguel Ángel Borja, que pese a negar cualquier vínculo con el conjunto Millonario, finalmente recaló en las filas de la escuadra conducida por Marcelo El Muñeco Gallardo.

El Junior de Barranquilla recibió una cifra cercana por Miguel Ángel Borja de 7 millones de dólares, no obstante el nacido en Tierralta (Córdoba) no ha mostrado del todo su poder goleador con River Plate por lo que las críticas no tardaron en llegar para el delantero que lleva tres tantos en nueve partidos.

De sus nueve apariciones con River en la Liga Profesional Argentina, cuatro han sido como inicialista, el resto de compromisos ha comenzado en el banco de suplentes alternando con Lucas Beltrán que tiene la misma cantidad de goles que el atacante colombiano.

El pasado domingo en el Monumental de Núñez, River Plate recibió por la fecha 17 del campeonato gaucho a Barracas Central, al que derrotó 2-0 con anotaciones del uruguayo Nicolás De La Cruz a los 25 minutos y sobre el final del partido, el ex Atlético Nacional puso la cereza en el postre.

En el tiempo de adición, Matías Suárez se aproximó por el sector derecho y mandó un centro por lo bajo para Miguel Ángel Borja, que la paró con la derecha, se acomodó y sacó un potente remate imposible de atajar para el golero visitante Cristián Arce y de esta manera dejar las cosas 2-0.

Luego de finalizado el encuentro ante Barracas Central, al que le marcó su tercera anotación en el torneo argentino con la casaca de River Plate, Miguel Ángel Borja se mostró contento por poder contribuir a los tres puntos obtenidos por su equipo, que en la próxima fecha se medirá a nada más y nada menos que a Boca Juniors en una edición más del Superclásico en la Bombonera.

“Lo importante y el objetivo mayor es que el equipo siempre consiga los tres puntos y haga una buena presentación, independientemente de quien juegue”.

Sobre el duelo del próximo domingo ente Boca Junior, el jugador manifestó lo siguiente para la cadena TNT Sports: “La previa se vive con motivación, hay que encarar el partido con gran importancia porque sabemos que nos define mucho de cara a lo que se viene. Es un partido distinto y solo nos queda trabajar de la mejor manera en la semana”.

Por otro lado, Borja se ilusiona con marcar en la Bombonera de acuerdo a las declaraciones para ESPN: “Yo creo que es un partido diferente a todos, solo queda descansar durante la semana, ir allá y hacer un buen partido. Me imagino un Colibrí en La Bombonera”.(Infobae)