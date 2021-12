Milei quiere eliminar el Mercosur: los motivos de su poleḿica propuesta

A pocos días de asumir su banca en Diputados tras haber obtenido en las elecciones el 17% de los votos en la Ciudad con La Libertad Avanza, Javier Milei propuso “eliminar” el Mercosur y consideró que solo genera trabas para el desarrollo de la economía argentina.

Al ser consultado sobre su postura respecto al bloque regional, respondió: «Yo lo eliminaría.»Nada de flexibilidad como reclama el gobierno uruguayo. Eliminarlo. Porque en el fondo es comercio administrado por los Estados en el Mercosur. ¿Por qué el gobierno tiene que estar regulando nuestras transacciones comerciales?, ¿a título de qué?«.

Su respuesta se dio en el marco de su participación en un evento organizado por Café Jurado en el Movie de Montevideo Shopping.

En tanto, cuando le consultaron sobre si aceptaría reuniones con políticos uruguayos durante su estadía en el país, dijo: «Si durante la visita se llegaran a dar situaciones en las cuales pudiera encontrarme con personas importantes del arco político uruguayo, sin lugar a dudas”, pero aclaró: «Hay tratativas, como siempre. Este tipo de cuestiones llevan un proceso de charlas. Si se dan, bienvenidas».

Milei sí fue claro al dar su opinión sobre Luis Lacalle Pou, actual presidente de Uruguay: «Lo que pasa es que hay distintas familias de liberales. Tenés liberales clásicos, minarquistas y anarcocapitalistas. Eso hace que, de repente, en la vida real, un liberal, aun cuando tuviera una posición filosófica anarcocapitalista, podría terminar -a los ojos de un anarcocapitalista- operando como un liberal clásico».

Milei volvió a referirse a la «casta política» en referencia a los resultados de las elecciones y sostuvo que esta «quiere mostrarlo como una posición de enojo para ningunear y menospreciar el trabajo que venimos haciendo desde hace años«.

«Esta es una cuestión de batalla cultural; no es que aparecí de un día para el otro, no. Llevo años en esta batalla cultural y no soy el único; hay un montón de personas», continuó.

«De hecho, en 2019, después de tantos años de dar la batalla cultural José Luis Espert fue candidato presidencial. Muchos otros liberales se han estado volcando a hacer política, a involucrarse. Por lo tanto, creer que esto es un fenómeno de gente enojada es muy despectivo, pero muy funcional a la casta política», cerró.