Motoencuentro: al ritmo de Miguel Mateos y el rugir de las dos ruedas pasó la segunda noche

El evento que convoca a los amantes de las motos vivió su segunda jornada que incluyó charlas, excursión a los Viñedos Los Aromitos, y la presentación de productos del Decon Group Kawasaky, entre otras actividades.



A las 21, la Escola do Zamba Pasistas “Unidos por el carnaval”, abrió el icónico escenario Norberto «Pappo» Napolitano, aportando color, brillo y alegría las 25 ediciones.



Luego, llegó el turno de “Animal Acosado – Tributo a Héroes del Silencio», una banda compuesta por músicos de Paraná y María Grande, que hizo su debut en el Motoencuentro de Diamante en 2018. “La chispa adecuada”, “Opio”, “Flor Venenosa”, fueron algunas de las canciones elegidas para su presentación.



La noche siguió con Elemento, la banda diamantina integrada por Agustina Cuello, Sofía Cáceres, Catriel Tonutti, Mario Cubasso, German Nogueira y Matías Cáceres, comenzó su actuación con “Beggin”, “Delito” y “Eres”, para continuar con temas de pop rock nacional e internacional.



El momento más esperado fue la presentación de Miguel Mateos. El artista hizo vibrar el emblemático escenario con su gira “40 años”. “Hoy es una fiesta y estamos felices de estar aquí”, expresó. El show del maestro del rock nacional incluyó clásicos como “Mi sombra en la pared”, “Perdiendo el control”, “Solo una noche más”, “Llámame, si me necesitas” y “Lola”.



Programación Sábado 10

Recepción y Bienvenida

09:00 Hs. | Apertura del evento – Galería de exposiciones – Museo – Arte Temático (María Dreiling)

10:00 Hs. | #Auditorio: Historia de la motocicleta nacional – Vicente Gutiérrez

10:30 Hs. | #Visitas: Parque Nacional Pre Delta – Sendero del Espinal

11:30 Hs. | #Auditorio: El placer de viajar en moto – Laura Rebasti

14:30 Hs. | #Auditorio: De Ushuaia a Alaska – Francisco Patxi Otaño

15:00 Hs. | #Clínica de Conducción: Prácticas a cargo de David Tieppo

#Show Custom By Freddy Carrizo (Galería)

15:30 Hs. | #Auditorio: Presentación de productos – Decon Group Kawasaky

17.00 Hs. | Caravana por la ciudad – De regreso – Exposición en el paseo gastronómico de la costanera

18:30 Hs. | #Auditorio: Tips de preparación de viajes y/o aventuras (Mecánica, navegación, indumentaria, alimentación) – David Tieppo

19:30 Hs. | #Auditorio: Cinema motos – Harley a la cubana – Productora Motoneta Cine – Dirección: Fito Pochat

20.30 Hs. | Apertura de escenario – Hovi Vera Producciones presenta: Reseña de carnaval Strobel

21.00 Hs. | Inicio de shows

Documento Único – Tributo a La Renga

Macadam

LA MANCHA DE ROLANDO