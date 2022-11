Niña ingresaba a la escuela y fue chocada por moto en Paraná: reclamo de padres

“La nena fue llevada por una ambulancia que tuvimos que esperar durante 20 minutos y también llevaron al conductor de la moto que la chocó”, señaló un testigo a este medio.

Los padres solicitan hace años que se brinde una repuesta integral para el tránsito en la zona, ya que, según indicaron, no hay senda peatonal pintada frente al establecimiento educativo, las paradas de colectivos no están señalizadas, faltan las barandas protectoras en la vereda, no hay semáforos en la zona hay dos escuelas y afirman que se transita a alta velocidad. “Necesitamos un poquito más de seguridad en la zona”, resumieron.

Gustavo, un testigo del accidente y padres de chicos que concurren a la escuela, contó a Elonce que “en abril, personalmente, llevé una nota a la Dirección de Tránsito (se refiere a la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano), en la que pedíamos inspectores en la zona o que se instalen reductores de velocidad y hasta el momento (a días de terminar las clases), no he tenido respuesta”, dijo el preocupado padre.

Asimismo, apuntó a los funcionarios municipales a cargo del área y sostuvo: “tengo el número de teléfono del Director de Tránsito (Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano), le mando mensajes y fotos de accidentes que pasan todos los días acá, porque ya son moneda corriente; y, me clava el visto”, remarcó Gustavo y agregó que “argumentan que ellos no cobran adicionales, porque la escuela no paga eso, y no vienen los inspectores”.