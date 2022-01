No autorizarán el ingreso del hombre acusado de abuso a festival de jineteada

El intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, confirmó que no autorizarán el ingreso al Festival de Jineteada y Folclore del hombre acusado de abuso.

Hace algunos días, había generado gran repercusión una orden de la Justicia, que autorizó a participan del Festival a un hombre denunciado por abusar de sus dos sobrinas, de 4 y 6, en Lucas González. Pese a que sobre el sujeto pesan medidas de restricción desde julio de 2020.

Alejandro Negri, papá de las dos niñas, consideró la medida del magistrado como “una burla”.

“En la notificación judicial, donde le renuevan las medidas de coerción (no puede entrar a Lucas González, no puede salir del departamento Nogoyá, no puede acercarse a las víctimas y denunciantes, y tiene que ir todos los días a la comisaría a firmar) por un plazo de 90 días, el juez Acosta lo autorizó a asistir los días 8 y 9 de enero a la Doma de Diamante. Esperamos que este caso vaya a juicio por jurados, porque la Fiscalía más de 20 años de cárcel, así que no entendemos el porqué de esta medida”, señaló.

Finalmente la decisión del intendente diamantino, llevó tranquilidad a la ciudadanía.