No binario: Paris Francis Caraballo tramitó su partida de nacimiento sin género

«Hoy Concepción del Uruguay es un día un poquito más libre y justo», escribió Paris Francis Caraballo, 23 años, estudiante de Enfermería en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Fue el final de un camino que inició con el apoyo de la defensora pública Celina Itatí Ansaldi: redactó una nota que dirigió a la titular del Registro Civil de Entre Róis, Victoria Inés Aizicovich, y manifestó su voluntad de cambiar un dato clave en su registración: que no hubiera género. Ni varón ni mujer. Que en su partida de nacimiento ni en su DNI no hubiera nada de eso: que no hubiera género. «Soy la primera persona sin género de Concepción del Uruguay», dice Paris Caraballo a Entre Ríos Ahora.

Se identifica como no binario, porque entiende que no lo representa ni el género masculino ni el género femenino.

«Soy no binario, es como me identifico. Es un tercer género. Y representa la disconformidad con la limitación del binarismo varón/mujer», dice.

“En la ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, a 06 días del mes de Mayo de 2021, YO, Funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Oficina de Concepción del Uruguay, Cdad, Inscribo el nacimiento de PARIS FRANCIS CARABALLO, nacido el 04 de Octubre de 1997, a las 05:50 horas en Concepción del Uruguay, Dpto. Uruguay, Provincia de Entre Ríos, Argentina”.

Eso dice su nueva partida de nacimiento, y es lo que dirá su nuevo DNI, que pronto llegará a sus manos. «No fue fácil, pero tuve el asesoramiento de la defensora pública, del Área de Diversidad de la Provincia, de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y también de la directora del Registro Civil. Es complicado empezar porque esto es demasiado reciente. No es una cuestión social por la que se haya luchado tanto. Es una lucha bastante reciente», señala.

No quiere identificar la lucha de los no binarios con el feminismo. «Son dos luchas diferentes, aunque atravesadas por los mismo problemas, la misma falta de visibilización. Pero no van tan de la mano. La nuestra ha sido una lucha no tan visibilizada y no muy acompañada en e4ste último tiempo. Pero hay muchas personas que militamos en el binarismo», explica.

-¿Cuándo tomaste la decisión para dar este paso?

-No sé si es una decisión que uno toma de un día para el otro. Para mí, el género es una construcción a lo largo de toda mi vida. Y a raíz de esto yo fui construyendo mi no binarismo. Primero, fui un varón gay en mi adolescencia, y a medida que fui conociendo a otras personas no binarias, fui encontrándome, y entendí que lo yo quería no era ser varón, ni tampoco ser mujer. Y me terminé dando cuenta que era una persona que no se quería limitar al binarismo.

-¿Qué pasó en tu familia?

-Mi familia me apoyó en todo. Digo mi familia de ahora. A los 15 me fui de mi casa en busca de mi identidad, en procura de ser libre.

Cuando tuvo su nueva partida de nacimiento, escribió: «Quiero llorar mucho y abrazar mi pequeñe Paris, lleno de estereotipos, lleno de vergüenza y encierro. Hoy puedo decir que legalmente soy Paris, algo muy importante en mi vida.. pero no nací hoy, este es el resultado de vivir, de vivir libremente siendo siempre quien quiero ser… esto se lo agradezco a mi familia que siempre está para apoyarme, a mis amigues que me acompañan y abrazan en todo momento. Ojalá esto les llegue a todas las personas que se identifican de la misma forma que yo». (Fuente: Entre Ríos Ahora)