Ómicron: el síntoma clave que ayuda a detectar la variante de Covid-19

De acuerdo a datos de la aplicación de estudio del sistema ZOE Covid, el nuevo síntoma producido por, aunque de diferente manera a las anteriores.

Los síntomas generales son similares a los de un resfrío e incluyen dolor de cabeza, secreción nasal, estornudos y dolor de garganta.

En este sentido, la variante Ómicron genera una sensación “rasposa” en la garganta, según puntualizó Angelique Coetzee, médica que descubrió la cepa.

A esto se le suma el síntoma de la alteración en el olfato hacia una percepción «putrefacta» de los olores que presentan las personas contagiadas.

Desde ZOE Covid Study explicaron que «no significa que las personas no pueden oler, sino que el sentido está un poco embotado o no funciona como de costumbre«.

«La mayoría de las personas que ven alterado su sentido del olfato o del gusto, lo perciben hacia una tendencia putrefacta. Luego suelen recuperarlo después de la enfermedad, aunque no hay una cantidad de tiempo establecida», indicó el científico principal de la aplicación, Tim Spector, en diálogo con The Sun.

No dejó de enumerar otros síntomas como “los dolores musculares, olor alterado, comidas salteadas, dolor de pecho y dolor de oído”.