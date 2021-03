Oscar “El Negro” González Oro anunció su retiro de los medios

«Me llegó la jubilación. Estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. Agradezco a Radio Rivadavia«, aseguró el conductor.

En el inicio de su programa «La vida misma», que se trasmite de 19 a 21, por Radio Rivadavia, González Oro realizó el emotivo anuncio y explicó los motivos que lo llevaron a tomar la difícil decisión de cerrar su larga trayectoria.

«Hasta acá llegué. Tengo un cansancio moral por ver a mi país así y físico porque estoy viviendo mis 70 años. La mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 años de mis hijos», afirmó González Oro.

«Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más», completó.

El famoso presentador, oriundo de la provincia de Mendoza, dijo que decidirse a finalizar su carrera en los medios le costó «mucho esfuerzo».

«La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y, al final, lo decidí el miércoles a la 1: hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación», resaltó González Oro.

Su amplia carrera incluye ciclos icónicos en distintos medios, como Radio del Plata, Radio 10 y canales de televisión como Canal 9 y América.

«Quiero hablarle a la gente, a mi equipo. Les pido que hagan memoria: cuando se jubilaba mamá o papá, se festejaba. Me llegó la jubilación», resaltó «El Negro».

Con la voz entrecortada de emoción, hizo una recorrida por toda su carrera y recalcó: «Nunca hice operaciones políticas y nunca recibí dinero de nadie».

En ese marco, recordó el éxito de su programa «El oro y el moro», líder de audiencia.

«Fue un programa que se estudió en Estados Unidos, porque en ningún país del mundo una AM le ganaba a la FM», rememoró González Oro.

Y agregó: «Esto de que hay que morir en el escenario no es cierto. Me di cuenta de las pocas fotos que tengo con mis hijos, porque hace 35 años que estoy atrás de este micrófono, que me dio todo lo que tengo, pero llegó el momento de decir hasta aquí llegué. Me perdí muchas cosas y no quiero seguir perdiéndomelas».

Además, le dedicó un párrafo a la realidad del país y cuestionó las políticas del gobierno de Alberto Fernández.

«El Gobierno me deprime, me angustia y me da bronca, pero no por mí, porque tengo una buena posición», afirmó en su despedida.