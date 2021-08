Panorama complejo: primavera con menos lluvias y temperaturas superiores a las normales

Es lo que prevén los especialistas de acuerdo a los análisis de los pronósticos para los próximos tres meses. No descartan que en septiembre vuelvan algunos días fríos.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional –SMN– adelantan que durante los próximos tres meses se prevén lluvias “inferiores a las normales” y temperaturas que podrían ser superiores a las habituales en esta época del año en Entre Ríos.

Cindy Fernández, climatóloga del SMN explicó que «en cuanto a las temperaturas no habrá tanta variación, especialmente en Entre Ríos, pero sí se notará un menor nivel de lluvias, especialmente hasta noviembre».

En declaraciones a Nunca es tarde por Canal 11 la especialista no descartó que a mediados de esta semana se produzcan algunas lluvias, que puedan ser tenidas en cuenta como la popularmente reconocida «tormenta de Santa Rosa». No obstante aclaró, que los niveles de precipitación no serán importantes.

De cumplirse estas previsiones, el panorama para el sector agropecuario y otras producciones se complejizará al igual que la bajante del río Paraná, que ya provoca diferentes inconvenientes.