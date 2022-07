Paraná: Mujer denunció que por segundo día consecutivo balearon su vivienda

Una mujer denunció que por segundo día consecutivo efectuaron disparos de arma de fuego contra su vivienda, ubicada en Los Jacarandaes, a metros de calle Facundo, de Paraná.

Raquel Bravo, la damnificada, comentó que “tres chicos salieron del pasillo y tiraron tiros contra mi casa. Algunos impactaron en la pared, otros en la puerta”.

Explicó que conoce a los agresores porque “tienen algunos problemitas de palabra con mis hijos”. No obstante, remarcó que “mis hijos no van a disparar a sus viviendas. En mi casa hay criaturas. Justo en ese momento no había nadie”.

“Estos chicos dicen que mis hijos los `bardean´, pero no por eso tienen que venir a tirotearme la casa. Tengo toda la vivienda marcada, hay vainas servidas. Este jueves voy a ir a Tribunales porque si esto sigue van a matar a alguien inocente. Hay un kiosco al lado, siempre hay gente, va a pasar algo grave”, dijo.

La mujer realizó la denuncia en el 911 y personal de Comisaría Novena se hizo presente en el lugar.(Elonce)