Parte de Entre Ríos y otras provincias está bajo alerta por tormentas

Tras los mejoramientos temporales, volverán las lluvias a la región. Podrían caer entre 40 y 60 milímetros. No se descarta la caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Detalles de las zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– ratificó la alerta por tormentas que rige para este martes. El fenómeno abarca el centro y norte de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, como así también a partes de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Río Negro.

En el caso de nuestra provincia incluye a: Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Los fenómenos de mayor intensidad se producirían durante la madrugada y la mañana del martes.

El SMN indica que «el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Pueden estar acompañadas de ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos«.

Anuncian «valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual».

Recomendaciones ante alerta amarilla

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- No permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

PRONÓSTICO EXTENDIDO