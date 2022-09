Pedro Galimberti: «No queremos relato, ni mística»

El diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, participó de la sesión en la Cámara de Diputados para repudiar el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

«Había que estar allí. En el recinto condenamos y repudiamos el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, expresamos la solidaridad de la Cámara y exigimos una pronta investigación y condena a los responsables», afirmó el ex intendente de Chajarí.

No obstante, aclaró: «Instamos a todos a erradicar la violencia política en todas sus manifestaciones. Rechazamos, no obstante, ser portadores del discurso del odio, que desde el oficialismo endilga a la oposición. No queremos relato, ni mística. Queremos verdad y justicia», enfatizó el precandidato a gobernador de Entre Ríos.