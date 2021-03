Pedro Levars es el flamante presidente del Club Deportivo Nobleza de Ramírez

El Club Deportivo Nobleza de General Ramírez tiene nuevo presidente. Se trata del maestro mayor de obras, Pedro “Beto” Levars quien obtuvo una amplia ventaja, en unas elecciones que contaron con alta participación de los socios.

Los comicios se desarrollaron el sábado y contaron con la participación de 105 de un total de 202 socios. La lista encabezada por Levars cosechó 77 adhesiones contra 27 de la propuesta liderada por René Martínez, mientras que hubo un voto en blanco.

Desde el club lo calificaron como “un día histórico” por la alta participación y agradecieron la asistencia de los socios. “Le auguramos éxito a la nueva Comisión Directiva e invitamos a todos a trabajar unidos por nuestro querido Club Deportivo Nobleza”, expresaron desde la institución.

Pedro “Beto” Levars contaba con el apoyo del presidente saliente, Claudio Mantovani, por lo que al conocerse el resultado este último aseguró: “que sea Beto el que me suceda en la presidencia me da la tranquilidad de que mi esfuerzo personal no fue en vano y que nuestro querido Club va seguir creciendo“. (Informe Litoral)