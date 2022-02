Por impuesto y por cadena: cómo se compone el billonario aporte tributario del agro argentino

Un informe elaborado por los economistas Javier Treboux y Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estima que las cadenas agroindustriales argentinas realizaron en 2021 un aporte tributario cercano a los $ 2,8 billones.

Significa el 23,5% de los $ 11,9 billones que recaudó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Dicho de otro modo, de cada cuatro pesos que se quedó el Estado nacional en impuestos, un peso lo aportaron el campo y la agroindustria.

Dentro de ese total, el tributo de mayor impacto son las retenciones, que sumaron $ 816.903 millones (31% del total aportado por el agro), a razón de más de $ 2.200 millones de pesos.

Luego siguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto de devoluciones, con $ 745.416 millones (27%) y el Impuesto a las Ganancias, con $ 542.107 millones (19%).

El agro y las retenciones

En cuanto específicamente a las retenciones, la BCR realizó un análisis específico de cuánto aportó cada cadena, en función de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

En dólares, fueron U$S 9.104 millones los que aportó el agro en derechos de exportación el año pasado: la soja representó el 74% (U$S 6.721 millones); el maíz, 17% (U$S 1.560 millones); y el trigo, 7% (U$S 600 millones).

Metodología

Para elaborar este indicador, la BCR analiza seis eslabones que forman las Cadenas Agroindustriales: el sector primario, el sector industrial (fabricación de manufacturas de origen industrial), el sector comercial, el sector transporte, el sector de maquinaria agrícola y los servicios conexos a la actividad.

Los impuestos considerados son los de mayor incidencia recaudatoria: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derechos de Exportación (DEX), Impuestos a las Ganancias de Sociedades y Personas Físicas, Aportes y contribuciones a la seguridad social, e Impuestos a los Débitos y Créditos bancarios.

“Al tomar solo una parte del listado de tributos que gravan la actividad productiva, comercial y el consumo, se está subvaluando el impacto total de la actividad agroindustrial en las finanzas públicas. La generación de valor por los efectos directos e indirectos a través de los consumos y las inversiones del sector (demanda derramada sobre otros sectores) no forma parte del estudio, por lo que puede considerarse otro factor de subvaluación”, aclara la Bolsa rosarina.