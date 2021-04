Por qué es importante contar con un profesional en Higiene y Seguridad Laboral

Muchos aún no saben qué rol cumplen estos profesionales, que son fundamentales tanto en el sector público como privado. En el Día Nacional de la Higiene y la Seguridad en el Trabajo, dos jóvenes mujeres ofrecen sus servicios en el departamento Diamante y la región.

Cada 21 de abril se celebra el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, con el fin de reforzar en la opinión pública la problemática de los riesgos y la seguridad de las personas en el ámbito laboral, promoviendo una cultura de la prevención mediante la educación, la sensibilización y la anticipación.

DE QUÉ SE TRATA

La Higiene y Seguridad Laboral es un servicio de asesoramiento y capacitación orientado a prevenir accidentes y enfermedades laborales. El foco está puesto en reducir los riesgos propios del puesto y en capacitar a los trabajadores a fin de que no cometan actos que puedan llegar a poner en riesgo su salud.

SERVICIOS

Las prestaciones que se incluyen en el servicio varían dependiendo del tipo y rubro de la empresa. Las comunes a todas ellas suelen ser las visitas periódicas de relevamiento; el estudio de iluminación, el estudio de carga de fuego, el cual establece cuáles serán los sistemas contra incendio adecuados para ese establecimiento. Pero la prestación más importante en un Servicio de Higiene y Seguridad, es la capacitación al personal. Se le enseña a los trabajadores sobre temas fundamentales, como incendio, evacuación, riesgo eléctrico, primeros auxilios.

LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO

En primer lugar porque cuida a los empleados. No sólo es útil porque protege la vida, sino que minimiza riesgos, evita accidentes, enfermedades profesionales y cuida el capital humano de la empresa.

Si bien en los últimos años se ha puesto mayor atención al tema, aún queda mucho camino por recorrer. Hay muchas empresas que no sólo no conocen la ley, sino que no saben qué significa Higiene y Seguridad; esto es consecuencia de la desinformación.

En general se calculan de 3 a 6 a meses de servicio para notar cambios significativos. El principal factor de cambio suele ser la reducción de accidentes en el lugar de trabajo y de las enfermedades profesionales.

INTEGRAL CONSULTORA HYS

En el departamento Diamante, dos jóvenes profesionales lanzaron su propia empresa, Integral Consultora de HyS.

Se trata de las licenciadas en Higiene y Seguridad Laboral, Débora Sabrina Bill – Registro Profesional CIEER N° 49305.

– y Joana Agostina Bruno – Registro Profesional CIEER N°49321-. Ambas estudiaron en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos -UADER- y dan sus primeros pasos en el mercado laboral.

Su objetivo es demostrar su profesionalismo en empresas u organismos públicos de la región. “Sabemos que es un momento económico complejo, pero el servicio termina siendo una inversión a mediano y largo plazo, ya que se evitan otros gastos, problemas o inconvenientes en la producción”, expresaron.

Para mayor información o consultas, comunicarse al teléfono: +54 343 513-2775 o vía Facebook: Integral Consultora de HyS.