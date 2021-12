Por qué Gallardo anunció hoy y no mañana que sigue en River

El entrenador Marcelo Gallardo anunció este miércoles que seguirá en River al señalar que elije y merece continuar como técnico del equipo de Núñez «al menos un año más» y dijo que «necesitaba comunicarlo» tras haber reflexionado acerca de la decisión.

«No tengo muchas cosas para decir. Después de unos días de reflexión, fue difícil porque no pude cortar la dinámica del día a día que te lleva a no poder aislarte. Era indispensable para mí por lo que exige una institución como esta, necesitaba reflexionar», comenzó diciendo Gallardo.

Además dijo: «Hace dos semanas quizás la decisión era otra, pero ayer hice el click y decidí continuar. Me estoy poniendo más viejo y más sentimental«.