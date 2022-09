Preocupación por Pablo Solari y Mammana, cómo está Armani y el Superclásico que se viene: 10 frases de Gallardo tras el triunfo de River

Se mantiene expectante en las posiciones de la Liga Profesional. Con goles de Nicolás De La Cruz y Miguel Borja, el Millonario sumó tres unidades muy importantes como local y llega confiado al Superclásico del próximo domingo en la casa de Boca Juniors.

Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa y palpitó este gran duelo. También se refirió a los dos nuevos jugadores que presentaron con problemas físicos, como Pablo Solari y Emanuel Mammana, y no pudieron terminar el partido en cancha. En tanto, aseguró que Franco Armani no tendrá problemas en jugar en la Bombonera, por la fecha 18 del campeonato.

“Sé de la importancia que tiene para Boca la lesión de Villa, quien en los últimos tiempos ha sido muy imporante. Pero nosotros también tuvimos muchos jugadores importantes afuera, como nos pasó con Matías Suárez. Boca tiene otras variantes para suplir esa ausencia, pero tengo demasiado con lo nuestro y pensar en preparar el mejor partido posible”.

“Hoy algunos terminaron tocados, como el caso de Solari, quien sufrió una molestia en el aductor. Veremos qué dicen los resultados médicos de mañana. Y Mammana que también salió en el entretiempo, así que ya tengo mucho para preocuparme por lo nuestro. De acuerdo a esto vamos a seguir preparando la semana de la mejor manera”

“Creo que va a estar. Franco (Armani) se va a recuperar bien, en estas 48 horas ha evolucionado bastante bien. Creemos que en las próximas horas eso lo va a ayudar para que no tenga problemas en llegar. Veremos cómo responde en la semana”.

La preparación mental de los jugadores que tendrán su primer Superclásico:

“Simplemente decirles que siempre hay una primera vez para todo. Es un acontecimiento especial, desde es lugar acompañarlos para que se sientan cómodos y lleguen sin ningún tipo de presión. Si esto ocurre antes del partido no es lo normal y empieza a jugar el desgaste. El partido hay que jugarlo el domingo, sí antes debemos prepararlo. Para nosotros era más improtante el partido de hoy que el del domingo proque si no ganábamos nos quedábamos muy atrás”.

“En lo personal estoy muy bien. Viví momentos muy significativos y cuando uno transita por esos lugares, después te llega la templazana que hay que tener para afrontar y vivirlos con tranquilidad. Más allá de que uno entiende que siempre son especiales y los encaras con la misma mentalidad y deseo de siempre de no errar en la elección y que sea favorable”.

“Uno puede imaginar varios partidos. De acuerdo a lo que somos e intentraremos hacer, no vamos a modificar mucho nuestra idea de juego. Después veremos lo que hace Boca, qué te presente. Hemos vivido muchos clásicos y siempre han sido muy distintos, también de acuerdo a los estamos de ánimo que se van generarndo. Uno planifica pero a veces el juego y el desarrollo va marcando otras cosas”.

“Estamos un poco mejor, no de la manera que quisiéramos. Hemos podido sumar en casa, de visitante los últimos dos no pudimos ganar y eso nos tiene en una posición expectante. Tenemos expectativa de poder acercarnos. En estos diez partidos va a estar todo por jugarse. El partido del domingo va a ser clave en cuanto a las expectavias de prendernos, pero no va a ser definitorio”.

El arbitraje ante Barracas Central y en general del fútbol argentino:

“No me gustó, no sé si polémico, pero me gustaron. Con el arbitraje argentino viene pasando algo, no lo digo yo, sino todo el mundo se queja y es proque hay que prestarle atención. Hay que revisar unas cuestiones para mejorar el fútbol nuestro, que no se convierta en algo algo feo, decadente. Porque ya de por sí tenemos un campeonato jodido, difícil de entender y de jugarlo, y cuando aparecen estas cosas hay que intentar ver si podemos ayudar a tener un fútbol mejor. Todos tenemos que aportar algo para no convertirnos en un circo decadente”.

“No quiero interferir en la decisión de los árbitros (del Superclásico), ni generar nada. No me parece que esa sea la manera de ayudar. Los que tengan que elegir, que apliquen las mejores posibilidades. Después que se juegue con la transparencia que tiene que haber y en todos los ámbitos del fútbol argentino. Ni siquiera hablo del árbitro, porque erran todos los a favor y en contra todo el tiempo, pero hoy tienen material para errar menos. Muchas herramientas, tuvieron capacitación, entonces uno entiende que deberían resolver cosas sin tanto yerro. Lo dicen todos. Es momento de solucionarlo, de tratar de hacer algo para mejorarlo, no que pase y siga. No quiero que me favorezcan, sino que sean justos”.

El presente de Nicolás De La Cruz y por qué Enzo Pérez fue suplente:

“De La Cruz está mejor, mucho mejor. Ha evolucionado en el juego. Cuando está bien es muy importante y marca mucho la diferencia. Es uno de los futbolistas más completos del fútbol argentino. El caso de Enzo Pérez es era de los que más venía jugando. Decidí que como había tres partidos en una semana no quería correr el riesgo y exponerlo para que llegue bien al Superclásico”.(Infobae)