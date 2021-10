Productor entrerriano hizo 70 denuncias por robo de animales en el último año

La familia Giebert tiene un campo al norte de la provincia, en el municipio de Santa Elena. Tan antiguo es el establecimiento que acompañó la fundación de la ciudad de Santa Elena y del primer frigorífico regional que se instaló en esa zona. Sin embargo, hoy está en boca de todos no por su historia, sino por ser víctima asidua de abigeato.

“Tenemos producción agrícola y ganadera, y en el último año, hemos realizado cerca de 70 denuncias por abigeato. La policía las constata, pero no vemos resultados”, dijo el productor Pedro Giebert.

Animales carneados

Si bien en las denuncias quedó plasmada la pérdida de 70 animales, que pudieron ser constatados con evidencia, la familia asegura que ese número, es mucho mayor de acuerdo a las cifras que arroja el conteo anual de hacienda. “Por cada carneada que se encuentra hoy, hay en verdad dos cabezas más que no vemos”, afirmó a Bichos de Campo.

La estancia cuenta con 6000 hectáreas de extensión y un rodeo de alrededor de 2000 animales. Se encuentra pegada a la ciudad de Santa Elena al norte, y rodeada por el arroyo Feliciano, que desemboca en el Río Paraná. Es por eso, que sospechan que los intrusos ingresan al campo caminando o en canoa por la vera del arroyo, y de esa forma, sustraen los animales.

Denuncias

“Nosotros hicimos una carta dirigida a la Dirección Provincial de Delitos Rurales de la provincia de Entre Ríos, de la cual hay un destacamento acá a unos 15 kilómetros del campo, pero la verdad es que nunca sirvió. Solo sirve para que vos llames cuando haces una denuncia”, afirmó Giebert.

A continuación, agregó: “Esto pasa en toda la zona, pero al ser los mayores productores ganaderos de la zona, el acceso es muy fácil. El campo tiene mucho monte y es difícil controlar”, explicó.

Perjuicio

En dicha carta habían informado a las autoridades que los animales perdidos equivalen a 21.000 kilos de hacienda a pie, “que multiplicada por un promedio de 110.000 pesos por kilogramo de animal vivo en pie supone una pérdida total de 2.310.000 pesos”.

“La situación está destruyendo la cultura ganadera y el arraigo en la zona. Nos hace dudar si seguir o no invirtiendo en la ganadería. La frecuencia de estos robos es cada vez mayor por lo que nos impide tomar medidas proactivas”, indicaron en el documento.

Precios bajos

Si bien no hay evidencia certera que lo confirme, la familia apunta al negocio de venta de carne ilegal, ya que varias personas de Santa Elena afirmaron haber recibido el ofrecimiento de carne a precios irrisorios. “El asado esta 700 pesos y conocidos me han dicho que les han ofrecido carne a 200 o 300 pesos el kilo. En las carnicerías conocidas esto no sucede, pero en aquellos negocios de barrio en donde se vende solo pulpa, carne picada y milanesas, es muy fácil disfrazar el negocio, si no tienen ningún remito de compra de carne en un frigorífico”, remarcó el productor.