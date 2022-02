Pronostican que seguirán las mañanas frescas: el tiempo para el fin de semana

Anticipan noches y mañanas frescas, pero con temperaturas que superarían los 31 grados durante el día, indicó el Servicio Meteorológico. No descartan inestabilidad en algunas zonas de la provincia. El pronóstico del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las noches y las mañanas en la zona, seguirán siendo frescas con temperaturas que rondarán los 15 grados. Además, anticipa que los valores superarían los 31 grados durante el día en la capital entrerriana y la zona.

Se prevé un fin de semana con buen tiempo, pero no descarta inestabilidad en algunas zonas de la provincia y probables precipitaciones para el inicio de la próxima semana.

El meteorólogo Alejandro Gómez dialogó con Elonce y coincidió con las previsiones del organismo nacional. Para el inicio del fin de semana “están previstos vientos leves del este con temperaturas que rondarán los 30 grados y estará fresco en la mañana”.

Y continuó: “Pero para el sábado, la masa de aire cálido volverá a reinstalarse en nuestra zona y volveríamos a tener temperaturas que podrían llegar a los 35ºC”.

Inestabilidad

En ese sentido, anticipó que la inestabilidad, debido a la “transición de masas”, podría repetirse hacia la noche del sábado en algunas zonas de la provincia. “El sistema frontal que ingresaría en la noche del sábado, no estaría acompañado de condiciones de inestabilidad de importancia, pero sí de registros de lluvias bajos en el oeste provincial, que no alcanzarían para el resto: las temperaturas podrían registrar un descenso, aunque no marcado”, detalló.

Pronóstico

Para el sábado se pronostican temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 34 grados con cielo parcialmente nublado; mientras que, para el domingo, se prevé una jornada mayormente nublada con registros que se ubicarán entre los 18 y los 33 grados, indica el SMN.

“En la semana venidera, el aire fresco se reforzaría porque hay condiciones de niveles medios que estarían aportando alguna inestabilidad: los días martes, miércoles y jueves se ve un progreso de inestabilidad más importantes”, pronosticó Gómez en relación a la última semana de febrero.

¿Se despiden los días de verano?

Consultado a Gómez si está previsto el fin de los días de verano, éste fundamentó: “Persistiría el efecto de la corriente Niña y, según la estimación del SMN, sería persistente hasta abril inclusive, con lo cual, dadas las condiciones que venimos teniendo desde el 2000 en nuestra zona para marzo y abril, no estaría agotada la posibilidad de tener, nuevamente, días con temperaturas elevadas”.