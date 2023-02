Proyectarán la película «Las Delicias» en la Facultad de Ciencias de la Educación

La FCEDU proyectará la película «Las Delicias», un retrato de la escuela e internado homónimo, dirigida por el cineasta Eduardo Crespo. La proyección, que se realiza en el marco de las actividades del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU) destinado a ingresantes, contará con la presencia de Crespo así como de estudiantes y docentes que participaron de la filmación.

Será el martes 14 de marzo a las 19:30 en el Auditorio «Rodolfo Walsh». La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad interesada.

Organizan e invitan: módulos Estudiar en la UNER y Métodos y Técnicas del Trabajo Intelectual del CAVU y Coordinación de carreras de Ciencias de la Educación.

Sinopsis

En el internado de la escuela agrotécnica Las Delicias, en el campo entrerriano, conviven más de cien niños. Durante el año, además de las materias obligatorias, aprenden actividades agrícolas. Una doctora y otros miembros del personal de la escuela escuchan los problemas cotidianos: malas conductas, problemas físicos y el deseo de volver a sus hogares. En esa escuela vivirán el fin de su niñez y el comienzo de su juventud.

Biografía

Eduardo Crespo es un cineasta, productor y director de fotografía argentino. Su última película We Will Never Die (2020) fue la ganadora del Premio New Vision en el Festival de Cine de Santa Bárbara. En 2021, su proyecto La gruta del viento, que presentó para la residencia Ikusmira Berriak en el Festival de San Sebastián, ganó el Premio Irusoin.

Guión: Eduardo Crespo

Imagen: Eduardo Crespo

Montaje: Lorena Moriconi

Sonido: Andrés Perugini

Producción: Santiago Loza, Eduardo Crespo, Lorena Moriconi.