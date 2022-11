Qué dijo Sergio Massa sobre el bono de fin de año para trabajadores en relación de dependencia

El ministro de Economía, Sergio Massa, no descartó el pago de un bono de fin de año para trabajadores en relación de dependencia como el que reclaman miembros de la coalición de gobierno y sobre el que ya hablaron el ministro del Interior, Wado de Pedro, y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos. Sin embargo, el funcionario dijo que hay difícultades con ese mecanismo, porque deja afuera a más de un millón de trabajadores municipales, además de que se están analizando otras alternativas.

En declaraciones a El Destape, Massa dio un largo rodeo para contestar si está planificando otorgar una suma fija a trabajadores en relación de dependencia para compensar en parte el impacto de la inflación.

“Que tuvimos un proceso de descalabro monetario, pérdida de reservas, pérdida de poder de fuego de nuestra moneda, de corrida cambiaria, es claro. Porque sino no hubiéramos tenido que hacer el cambio profundo que hicimos hace menos de 90 días, con salida de varios ministros, unificación de las áreas económicas”, dijo.

“Ahora hay que apuntalar. Y en ese apuntalar hay como 3 o 4 desafíos centrales. Uno el de recuperar el desborde fical. En julio tuvimos 12,4% de desborde fical, una de las tasas más altas de déficit de los últimos años Tuvimos además una situación en la que el mercado nos contaba por minuto cuánto quedaba en reservas. Y además tuvimos todo eso reflejado en precios. De ahí partimos, y si no asumimos que partimos de una situación que bordeó el abismo, estamos complicados”, agregó.

“Entre el gobierno de (Mauricio) Macri y la pandemia el asalariado medio perdió 23 puntos de poder real de compra (…) Ahora, si vos no tenés fortaleza, si vos no asumís que tenés que recuperar fuerza, que tenés que recomponer los músculos del cuerpo no tenes capacidad de tirar una piña, en el buen sentido, para recuperar el ingreso. Nosotros tenemos que recuperar ingreso y te diría que esa es la deuda del Frente de Todos, la deuda más profunda de nuestro contrato con la ciudadanía”, comentó.

“¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, lo podemos discutir”, dijo y se refirió a medidas tomadas desde que llegó al Palacio de Hacienda en agosto pasado, como la suba del minimo no imponible de Ganancias, el aumento de asignaciones familiares para trabajadores y el refurzo para personas en situación de indigencia financiado con la recaudación del “dólar soja”.