Ramírez: Campaña para recolectar estufas y caloventores

Recordamos que Salzman, junto a los integrantes de su familia, comenzó en plena época de pandemia a juntar televisores que la gente le iba donando, los ponía en condiciones en su taller de reparaciones ubicado en Sarmiento 490 y luego los entregaba a quien más lo necesitara. Después acercándose a la estación veraniega, organizó la campaña del ventilador y a la fecha tiene entregados 98 unidades, de las cuales 2 se recibieron días pasados en el Centro de Salud de Aranguren.

En este sentido, Salzman en declaraciones comentó que “ahora estamos recibiendo estufas, caloventores y algo de calefacción a gas, así que la gente que quiera colaborar con algún elemento, lo puede acercar al taller o me pueden contactar al 343-5170664 para coordinar cómo hacer con el traslado, que a medida que los vamos acondicionando los iremos entregando. Tuve un montón de llamados de diferentes lugares del país, luego de que se conociera a nivel nacional sobre la campaña que organizamos por los televisores y ventiladores. Lamentablemente no tenemos los medios para buscar los que nos ofrecieron de distintas ciudades dentro y fuera de la provincia, sólo nos trasladamos a pueblos vecinos. También tuve un llamado de una firma importante de Buenos Aires, donde el empresario me ofreció una gran cantidad de electrodomésticos, pero no tengo la posibilidad de llegar hasta ese lugar. Ojalá alguien tenga los medios y me pueda ayudar a recibir esta donación, porque podríamos distribuirlos a instituciones, grupos o personas que los estén necesitando. Además, se contactaron desde Canal 13 (Bs. As.), porque tenían varios elementos para donarnos, pero también está el inconveniente del traslado, por lo que ahora avanzaremos con esta nueva campaña porque se espera un invierno con muy bajas temperaturas”.(Desde Crespo)