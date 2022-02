Ramírez: Padre e hijo al frente de una campaña de donación de ventiladores

En el contexto sanitario por la pandemia del coronavirus, principalmente durante los meses de 2020, donde el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue total, hubo varias personas que en sus ciudades desde sus hogares o espacios laborales, se abocaron a asistir a las familias más necesitadas.

Algunos vecinos les acercaban productos alimenticios, de limpieza, medicamentos e incluso se armaron grupos gratuitos de “delivery” para realizar trámites y compras en negocios para las personas de riesgo y las que debían estar aisladas por contraer el virus de Covid-19.

En la comunidad ramirense también se organizaron diversas campañas y entre ellas, se destaca la llevada adelante por la familia de Mariano Miguel Salzman (50 años), quien en diálogo brindó detalles de la noble tarea que viene realizando. En este sentido, el también propietario del servicio “MS Reparaciones” ubicado en Sarmiento 490 (General Ramírez-Dpto. Diamante), mencionó que “cuando arrancó la pandemia y que la gente tenía que estar en sus casas, vimos que en algunos casos no tenían televisores, por lo que comencé a pedirle a los vecinos equipos que tuvieran en desuso y que quisieran donar. Empezaron a traerlos a mi taller que está en mi domicilio y fue así que los reparamos y en total llegamos a entregar 703 televisores a familias de bajos recursos. Me dedico a reparar todo tipo de elementos de refrigeración, electricidad, electrodomésticos y también me gusta ayudar a la gente para que pueda vivir mejor, además a instituciones, escuelas y comedores. He encontrado cosas en la basura, las traigo, las reparo y las dono, por eso siempre remarco que lo que tirás, a otra gente le hace falta”.

– Ahora sigue con la campaña para recolectar y donar ventiladores

– En el taller trabajo con mi hijo Brian (25 años), así que por los intensos calores es que organizamos la campaña del ventilador, por la que también colaboran mi señora y mis hijas Micaela e Iara. Pedimos que nos donen los que no utilizan, los acercan al taller, nos llaman al 343-5170664 o nos avisan y los retiramos, luego a la noche con Brian nos dedicamos a arreglarlos, en algunos casos compramos los repuestos, en otros los tenemos. Después que los reparamos los vamos entregando y hasta este momento llevamos 56 unidades que fuimos acercando a familias de nuestra ciudad, de la zona rural y también de algunas de localidades aledañas como de Crespo, Aranguren, Hernández, Las Cuevas, entre otros lugares, para que puedan pasar de la mejor manera este verano. También he arreglado y donado heladeras, le instalamos el servicio de energía eléctrica a un abuelito de la zona rural y así en los recorridos vamos viendo distintas necesidades, que dentro de nuestras posibilidades, las solucionamos.

Gracias a Dios tenemos trabajo y todos los días le pido a Él para que no nos falte, donde no nos sobra la plata, pero estamos bien y de esta manera podemos seguir ayudando. Tengo el acompañamiento de mi familia y de la gente que me conoce, por eso les agradezco a cada uno de ellos por la buena predisposición y la colaboración permanente, para que pueda continuar con esta tarea solidaria.(El Observador)