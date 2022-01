Recuerdan que no se puede lavar autos ni veredas en Ramírez

En General Ramírez, se declaró a principio de año, al igual que en gran parte de la provincia, la emergencia hídrica.

Debido a la medida, desde el municipio recordaron que no está permitido el lavado de autos ni veredas en domicilios particulares.

También se pide no dejar perder agua mientras se realiza otra actividad, abrir la ducha al momento de entrar, no usar el lavarropas sino es con la carga completa de ropa, no dejar la manguera abierta en el jardín, no llenar piletas o piscinas y mantener el agua para evitar llenarlas seguido; reparar las instalaciones defectuosas que produzcan pérdidas de agua o fugas, cerrar bien las canillas y mantener la canilla cerrada mientras se realiza el cepillado de dientes.

«Las altas temperaturas, sumadas a la falta de precipitaciones exigen que redoblemos los cuidados. Sigamos estas recomendaciones para un uso racional del servicio», indicaron desde el municipio.

La medida se extenderá por lo menos hasta el 31 de enero.