Retenciones: por el precio de la soja, el Gobierno recaudará 7.122 millones de dólares

La preocupación por la oferta ajustada de suministros mundiales de productos provenientes del agro hizo continuar la carrera alcista del precio de la soja por octava jornada consecutiva. La tonelada subió el jueves más de 10 dólares y los contratos futuros con entrega en mayo tocaron los u$s 565. Un valor que no se alcanzaba desde junio de 2013, pero todavía lejos del máximo histórico de u$s 650 en 2012.