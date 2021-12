Riquelme revolucionó el festejo de fin de año en Boca y dejó un fuerte mensaje

La locura por Juan Román Riquelme en Boca no tiene límites y mucho menos con el fervor de los hinchas en fin de año. Como para festejar un poco más la Copa Argentina y la clasificación a la Copa Libertadores 2022 que se logró de la mano de Sebastián Battaglia, quien continuará al mando del equipo de cara a la próxima temporada.

Agrupaciones, movimientos, grupos de hinchas y socios se reunieron en el Quinquela Martín para estar cerca de Román, el ídolo. «Dejen pasar al líder, por favor», pedían los encargados de seguridad, que tuvieron que hacer mucho esfuerzo para que la situación no se desmadrara, mientras la música xeneize retumbaba de fondo.

A Riquelme se le hizo muy difícil la recorrida por su casa. Y claro, todos los que estaban vestidos de azul y oro se abalanzaron para tener un recuerdo del actual vicepresidente de la institución, hoy concentrado en los refuerzos y en remover a Marcelo Tinelli de la Liga Profesional. Hubo fotos, firmas y muchos videos.

LOCURA por #Roman 🙌🏻

🥂🍾 Brindis de Fin de Año en el Quinquela. pic.twitter.com/xYnzF2mE8G — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) December 29, 2021

La palabra de Riquelme

«Muchas gracias por estar acá, es maravilloso ser hincha de nuestro club. Ustedes son increíblemente hermosos. Yo les agradezco que quieran tanto a nuestro escudo, a nuestra camiseta. Y les estoy eternamente agradecido porque hace dos años me hicieron volver al club. Ustedes fueron los culpables de eso y no me lo voy a olvidar nunca», arrancó Román, micrófono en mano, ante una multitud que lo ovacionó en cada pausa que hizo.

«Sólo me queda desearles que terminen el año de la mejor manera, que disfruten con la familia, que soñemos que el año que viene será mucho mejor que el que está terminando. Y no tengan dudas que estos dos años que vienen van a ser muy lindos, vamos a trabajar muchísimo, al club se lo vamos a cuidar mucho y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo… (la gente lo interrumpe al «Riqueeeelme, Riqueeeelme»)… Yo no tengo más que repetirles todo el tiempo que ustedes están locos, yo no merezco tanto cariño», siguió JR, en un evento en el que fue claramente la principal atracción.