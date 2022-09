Se afianza la primavera, con pocas lluvias: por qué repuntaría el río Paraná

Las condiciones primaverales son las que primarán a lo largo de esta semana, con días que se presentarán soleados y algunas nubes aisladas, sobre toda la zona central y parte este del país. Con temperaturas que estarán dentro de los niveles normales para la época del año.

¿Pequeño repunte del Paraná?

Las principales precipitaciones a lo largo de la semana se observarán sobre el noroeste argentino. También se prevén algunas lluvias de variada intensidad, que se concentrarán sobre el sur de Brasil y gran parte de Paraguay. Esta situación, si bien está extremadamente lejos de ser una solución, podría proporcionar un leve aumento en el caudal de agua en la zona de la cuenca del río Paraná.

“Lamentablemente no se espera que sea una situación que perdure en el tiempo, ya que luego, desde el jueves en adelante las lluvias serán muy escasas, o prácticamente nulas, por lo que no se puede generar una expectativa demasiado significativa. Cabe destacar que la tendencia para las próximas semanas no es del todo alentadora, pero al menos, es la época de lluvias en la región”, completó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.