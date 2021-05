Se compró un 128 y la foto se hizo viral

“Con esfuerzo y dedicación todo llega. Bienvenido”, escribió Luly en Twitter el 8 de mayo pasado. La foto no tardó en volversey le llegaron desde felicitaciones hasta críticas sobre su supuesta “pobreza” por el auto que había elegido, que es del año 1989.

“Trabajando doble, con dos laburos a la par por home office, la facultad, cursando tres materias, preparando dos finales, estando a mil hasta los fines de semana. Que nadie me venga a hablar de esfuerzo y sacrificio si no sabe lo que es romperse el o… por poder llegar a cumplir un sueño”, comentó la joven, que estudia Nutrición.

Luly contó al sitio Rosario3 que “el proceso de elección fue súper complicado” y que eligió el ejemplar que se llevó a Ituzaingó porque la convenció “al 100 por 100”.

“La elección fue por una cuestión sentimental, desde siempre me encantan los Fiat y me sacaban una sonrisa de chica cuando los veía por la calle. Además tienen mecánica muy sencilla y al estar aprendiendo son mucho mas llevaderos”, explicó la joven.

Yo: me compro un 128 para armar para correr y subo una foto a twitter.

La gente que me responde: SOS POBRE, VICTIMA DEL CAPITALISMO, SI VIVIERAS EN EEUU TENDRÍAS UN MUSTANG.

Manga de zapallos, no pueden aceptar que uno se compra lo que le gusta. Vayan a cargar la sube

— ⚜️𝙇𝙪𝙡𝙮 ⚜️ (@luly_basile) May 11, 2021