Se confirmaron los árbitros para la definición de la Liga Profesional: quiénes dirigirán a Boca, Racing y Huracán

Este miércoles la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación de los partidos de la última fecha en la que se definirá el título y lo cupos restantes para la clasificación a las copas internacionales. Luego, publicó las nóminas de los árbitros que estarán al frente de los encuentros decisivos.

Los tres cotejos más importantes son los que dirimirán el cetro: Boca Juniors vs. Independiente, Racing vs. River Plate y Patronato vs. Huracá, aunque el Globo deberá esperar que este jueves el Xeneize no le gane Gimnasia parallegar con chances. Se trata del partido suspendido el 6 de octubre por los incidentes en las inmediaciones del estadio del Lobo y en el que murió el hincha César Regueiro.

De esta forma, se anunció que el duelo entre la Academia, líder con 50 puntos, y el Millonario será arbitrado por Pablo Echavarría (VAR: Diego Abal). Por su parte, Darío Herrera estará en La Bombonera (VAR: Leandro Rey Hilfer) en el otro encuentro clave, mientras que Fernando Rapallini (VAR: Hernán Mastrángelo) irá a Paraná para el cruce entre Huracán y Patronato. Los tres partidos comenzarán a las 17.