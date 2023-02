Se encuentran controlados los incendios en las islas del Delta

El comando informó que el principio de incendio al este de Puerto Gaboto (foco Los ñoquis) que se había avistado este lunes se encuentra sin actividad. Igualmente se mantiene la guardia en zona y la comunicación con residentes de islas, comisarías de zona y Prefectura de Rosario.

También se realiza un monitoreo satelital y a través de vuelos vigías en todo el Delta. El resto de la provincia de Entre Ríos continúa sin registrar incendios.

El Comando Unificado de Operaciones cuenta con un equipo de personas de diferentes organismos e instituciones de Entre Ríos y Santa Fe, así como de Nación, que se encargan de mitigar y controlar la actividad ígnea en la zona de islas del Delta.

Trabajó en este patrullaje la Brigada de Respuesta Ambiental y Defensa Civil de Entre Ríos, contando con el apoyo logístico de aviones vigía e hidrantes a cargo de nuestra provincia.

Desde el Gobierno provincial reiteran el pedido a la población de extremar los cuidados debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias, que aumentan el riesgo de incendios.

Se solicita evitar hacer fogatas en lugares no habilitados ni debajo de árboles; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos; no detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo; y llevarse los residuos ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.