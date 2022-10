Mitos derribados sobre las calorías que hacen engordar

El recuento exhaustivo de las calorías de los alimentos no es la llave mágica para perder peso. Qué otras creencias se pueden desterrar, según los especialistas

A tales fines, un reciente estudio publicado en la revista Cell Metabolism, examinó el horario en que la gente comía y concluyó que “la hora del día en la que comieron la mayor parte de sus calorías no hizo ninguna diferencia en su pérdida de peso o metabolismo”.

Mito 1: una caloría es una caloría

Una caloría es la unidad básica de medida de la cantidad de energía en un alimento. Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), el hombre promedio necesita alrededor de 2.500 al día y la mujer promedio alrededor de 2.000.

Y si bien la teoría indicaría que 500 calorías de pastel tienen el mismo efecto en el peso que 500 de coliflor, en la práctica no sería así. Investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, concluyeron que alrededor del 20% de las calorías de las almendras pasan directamente a través de nuestro cuerpo, por lo que, en palabras del investigador principal John Sievenpiper: “Una caloría etiquetada puede no ser una caloría absorbida”.

Con él coincidió Giles Yeo, genetista molecular de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y autor de Why Calories Don’t Count, para quien “el conteo de calorías en las etiquetas de los alimentos hoy en día es incorrecto”. Los expertos coinciden en que no todas las calorías enumeradas en la etiqueta serán absorbidas por el cuerpo, ya que algunos alimentos emiten menos calorías que otros a medida que pasan a través del organismo, según publicó The Telegraph.

Mito 2: el metabolismo se ralentiza con la edad

Es común oír que la cintura se ensancha con el paso de los años, sin embargo, un equipo de investigación de la Universidad de Duke, EEUU, analizó las calorías diarias promedio quemadas por 6.400 personas, con edades comprendidas entre recién nacidos y 95 años, mientras realizaban su vida diaria en todo el mundo.

Herman Pontzer fue el líder del estudio y autor de Burn: The Misunderstood Science of Metabolism, y destacó: “No podemos culpar a nuestro metabolismo por el peso que ganamos en la mediana edad”. Y agregó: “Las calorías que quemamos cada día son increíblemente estables durante toda la edad adulta, desde los 20 hasta los 60″. Es verdad que a partir de los 60 años el metabolismo se ralentiza, pero lo hace a un ritmo del 0,7% anual.

Mito 3: todas las personas procesan las calorías de la misma manera

Pueden verse los dos extremos: personas que comen de todo sin cuidarse y mantienen su peso a lo largo del tiempo, y aquellas que se restringen en sus elecciones alimentarias y sin embargo nunca alcanzan el peso deseado.