Síntomas y transmisión: qué factores llevaron a la viruela del mono a convertirse en una emergencia internacional

Este sábado, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció la activación del nivel de alerta máxima para hacer frente al brote de viruela del mono. Con lo cual, esta enfermedad ahora está clasificada como una emergencia de salud global. Según cifras del organismo sanitario mundial, en, al menos, 75 países se detectó un total de 17.000 personas afectadas por esta dolencia, de las cuales 5 fallecieron. Cuáles son los factores que impulsaron esta reciente denominación para la viruela símica

Según la definición de la OMS, para poder declarar una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (ESPII o PHEIC, por sus siglas en inglés) la situación debe cumplir con tres criterios : ser “un evento extraordinario ”, que constituye un “ riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de enfermedades”, y que, “potencialmente, puede requerir una respuesta internacional coordinada ”.

Científicos de 16 países donde se identificaron casos de viruela símica realizaron el estudio más grande, hasta el momento, sobre el brote que ya puso en emergencia sanitaria al planeta. Según señalaron, observaron 528 infecciones confirmadas y detectaron cambios en los síntomas propios de la enfermedad e identificaron las principales formas de contagio.

Cómo se modificaron los síntomas de la viruela del mono, según los últimos estudios

Investigadores del Reino Unido, Israel, Alemania, Canadá, México, España, Suiza, Italia, Bélgica Francia, Holanda y Dinamarca , entre otras naciones, publicaron el primer informe detallado sobre los síntomas y la transmisión de más de 500 pacientes de 16 países, que se han atendido entre mayo y junio pasado. El documento, que fue difundido en la revista The New England Journal of Medicine (NEJM), advirtió que “ las lesiones cutáneas genitales solitarias y las que afectan a las palmas de las manos y las plantas de los pies pueden conducir fácilmente a un diagnóstico erróneo de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual, lo que a su vez puede retrasar la detección”.

En ese sentido, los expertos señalaron que identificar estos nuevos síntomas clínicos de la infección por viruela símica ayudarán al diagnóstico futuro y a frenar la propagación de la infección . Siendo que muchos de los individuos infectados y examinados en el estudio presentaron síntomas no característicos con las definiciones médicas actuales de la viruela del mono.